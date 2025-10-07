7 veličastnih znamenitosti v Érdu, zakaj se splača odpraviti na izlet jeseni

Ne le prestolnica, ampak tudi njena okolica skriva veliko čudovitih naselij in zanimivosti v njih. Tudi Érd spada v to skupino, ki jo je vredno obiskati med prijetnim jesenskim izletom. Pokazali vam bomo, kam se odpraviti, ko obiščete mesto!

Ófalu

Zgodovinski del Érda, Ófalu, je danes razdeljen z ličnimi hišami in mirnimi ulicami, ki se vijejo skozi in skozi. Naselje je bilo nekoč pomembno središče Rimljanov in Turkov, zato ni naključje, da Ófalu še danes ohranja spomine nanje. Na primer, v Érdu je bila v rimskem in turškem obdobju pomembna vinarska dejavnost, in čeprav pridelava grozdja in vinarstvo nista prvi stvari, ki prideta na misel, ko pomislimo na naselje, obstajajo prizadevanja za oživitev lokalne vinske regije. Na primer, cesta pred vrsto kleti jasno nakazuje na rimsko dobo, medtem ko minaret, ki je bil porušen med sprehodom po Stari vasi, spominja na obdobje turške okupacije. Poleg tega je v tem delu mesta z bogato zgodovinsko preteklostjo vredno obiskati tudi ruševino gradu, nekoč veličasten grad Szapáry.

Prvi labirint v Érdu

V severnem kotu Érda, na ulici Esztergályos, se nahaja prvi labirint naselja, ki služi predvsem duhovnemu in verskemu namenu. Labirint, razporejen v krožnem vzorcu kamnov, se nahaja v bližini doline Fundoklia: med izletom sem se splača narediti majhen ovinek in si ogledati to nenavadno znamenitost. V krščanskem verovanju labirint kot simbol predstavlja predvsem notranje očiščenje in duhovno ponovno rojstvo, zato lahko labirint vidimo tudi kot nekakšno romarsko destinacijo. Domačini tukaj pogosto organizirajo skupne sprehode po labirintu, vendar je vredno obiskati tudi sami, če čutite, da potrebujete nekaj časa zase.

Kapela trpečega Kristusa

Na hribu Kakukk, obdana z drevesi, stoji majhna pobeljena kapela. Kapelo je v 18. stoletju zgradil grof János Péterffy v počastitev konca epidemije kolere. Čeprav je stavbo opustošil čas, je bila večkrat obnovljena in je celo preživela udar strele, je še danes priljubljena destinacija za romarje. Ob kapeli je tudi Kalvarija, ki prikazuje zgodbo o Kristusovem trpljenju. Če iščete miren, naraven kraj za razmislek, je to vsekakor vredno obiska.

Otok Beliczay

Če ostanete pri naravnih doživetjih, se splača obiskati tudi otok Beliczay, ki je stisnjen med Donavo in Staro vasjo. Priporočljivo je, da sprehod začnete na učni poti Tőzike, kjer lahko s sledenjem poti z 9 postajami pridobimo koristno znanje o poplavnem gozdu in njegovi zelo bogati flori in favni. Na otoku, ki ohranja ime in spomin na družino Beliczay, nekoč znano po vsej državi po svojih medenjakih in voščenih svečah, čakajo divje romantična doživetja tiste, ki želijo pobegniti iz urbanega okolja. Po učni poti lahko pridemo do brega Donave, kjer bomo poleg divje romantičnega vzdušja trpeli tudi zaradi pomanjkanja obalnega vzdušja.

Visok breg Érda

Južno od Ófaluja, prečkamo Molnár in nato ulico Magasparti, in dosežemo enega od biserov naselja, Visok breg Érda, kjer se odpre čudovita panorama ovinka Donave, nasproti vidimo Tököl, v daljavi Halásztelek, Ófalu in otok Beliczay. Strm, včasih navpičen breg – ki se dviga v povprečju 60 metrov nad reko – je z vodne gladine videti skoraj kot gora. V zdaj zaščitenem naravnem območju stepske in sredozemske rastline dodajo barvo flori in favni.

Dolina Fundoklia

Dolina Fundoklia verjetno ni znana mnogim ljudem, morda jo redno obiskujejo le domačini in arheologi, čeprav v njenem južnem delu pohodnike čaka vznemirljiva učna pot z 12 postajami, ki ponuja koristne informacije. Dolina, ki jo prečka avtocesta M7, je dolga skoraj 3 km, njen severni del pa velja za arheološki zaklad. Po letih pretresov je bila dolina končno razglašena za zaščiteno naravno bogastvo. Na območju je mogoče razločiti 9 vrst habitatov, ima izjemno raznoliko floro in favno, tisti z ostrim očesom pa lahko med sprehodom opazijo celo strogo zaščitene obročkaste šoje.

Cerkev sv. Mihaela

Najpomembnejši arhitekturni in zgodovinski spomenik stare vasi v Érdu je cerkev sv. Mihaela, ki se dviga nad mestom in je imela resnično burno usodo. V turškem obdobju je služila kot skladišče smodnika, njen stolp je skozi zgodovino večkrat pogorel, sedanjo obliko pa je dobila po zaslugi več obnov. Cerkev, zgrajena v baročnem slogu v središču, je bila posvečena v 18. stoletju. Njena posebnost je, da so tla notranjosti v primerjavi z vhodno ravnino ugrezana za dva metra, kar lahko kaže na to, da tla med prenovami po zgodovinskih pretresih niso bila dobro zapolnjena. Njeno notranjost zaznamujejo baročni in copfovski slogovni elementi, zato si jo je vredno ogledati znotraj in zunaj med obiskom Érda.