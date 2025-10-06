7 dih jemajočih razglednih teras ob Blatnem jezeru, kjer lahko uživate v očarljivi panorami tudi jeseni

V našem naslednjem priporočilu priporočamo 7 razglednih teras z dih jemajočimi panoramami, kjer lahko uživate v neutrudnem razgledu na Blatno jezero skoraj iz koče. Greh bi bil, če jih ne bi obiskali med jesenskim izletom!

Razgledna točka Kishegyi, Balatonlelle

Skoraj dvajset kvadratnih metrov velika razgledna terasa na Kishegyiju velja za eno od nepozabnih znamenitosti Balatonlelleja, kjer se lahko sprostite po prijetnem izletu ob Blatnem jezeru, medtem ko uživate v čudoviti pokrajini. Z razgledne točke lahko vidite Badacsony, ki se ponosno dviga nad jezerom, sproščeno valovito strmino, penečo vodo spodaj, naselja, ki mejijo nanj, in polja, ki se raztezajo v neskončnost ob vznožju Kishegyija.

Kilátó Terasz Zamárdi

Razgledni stolp, ki se nahaja v neposredni bližini vinske kleti Kilátó Terasz v Zamárdiju, ponuja dih jemajoč razgled na Blatno jezero in okoliške strmine. Medtem ko restavracija ponuja okusna vina in slastne jedi, ki se cedijo po vodi, razvaja naše brbončice, čarobna panorama, ki jo ponuja razgledni stolp, očara naše čute. Vredno si je vzeti čas in mirno prečesati slikovito pokrajino, ki jo lahko opazujemo z razgledne točke, ter se potopiti v neutrudno lepoto modrine jezera.

Razgledni stolp Kisfaludy, Balatonakarattya

Z razglednega stolpa Kisfaludy, ki se nahaja v Balatonakarattyi, lahko z višine kar dvajsetih nadstropij občudujemo madžarsko morje, ki je osupljivo v vseh letnih časih. Razgledna točka in njena okolica se pogosto imenujeta Plaža z razgledom na morje, saj se lahko resnično počutimo, kot da bi vohunili za vodami neskončnega morja. V jasnem vremenu lahko s terase, ki se dviga nad hribom Akarattyá, občudujemo celo silhueto benediktinske opatije Tihany, Badacsonyja in Szigligeta.

Xantus János Gömbkilátó, Balatonboglár

Ko govorimo o Balatonboglárju, ne moremo niti za trenutek pozabiti na Xantus János Gömbkilátó, ki velja za ikoničen simbol mesta. Vendar značilna razgledna točka ni edinstvena le po svojem videzu: panorama, ki jo doživimo od tam, je tisto, zaradi česar je ta višina resnično nepozabna za pohodnike. Med sprehodom po 165 metrov visoki razgledni točki lahko hkrati občudujemo Blatno jezero, Badacsony in razgled na mesta pod Gömbkilátójem.

Razgledna terasa na sprehajališču Szaplonczay, Fonyód

Pravi biser je sprehajališče Szaplonczay v Fonyódu, ki je po prenovi postalo še bolj priljubljeno med turisti. Brez pretiravanja lahko rečemo, da ga imamo za eno najbolj priljubljenih sprehajališč v naši državi. Ni čudno, saj je sprehajališče visoka obala Fonyóda na severni strani Blatnega jezera in resnično ponuja eno najlepših panoram madžarskega morja. Z razgledne terase na promenadi lahko nemoteno uživamo v neprimerljivem razgledu.

Razgledna točka Sipos-hegyi, Fonyód

Sipos-hegyi, ki pripada Fonyódu, in razgledna točka Sipos-hegyi, ki se dviga na vrhu, bogatita seznam znamenitosti, ki jih ne smete zamuditi. Če se imamo za ljubitelje čudovitih pokrajin, potem je ta razgledna točka vsekakor vredna ogleda, saj lahko uživamo v nepozabnem panoramskem razgledu. Do razgledne točke vodi dolgo spiralno stopnišče, a ko enkrat pridete tja, bo razgled na polotok Tihany, zaliv Keszthely, strme stene na severni obali in jadrnice, ki se vrstijo ob pristaniščih, zagotovo poplačal ves trud.

Razgledna točka ob stražnem stolpu, Tihany

Razgledna točka ob stražnem stolpu, zgrajena na hribu Apáti, ponuja očarljiv pogled na celotno cenjeno naselje polotoka Tihany. 16,5-metrska, trinadstropna razgledna točka z bleščečim panoramskim razgledom ne ponuja le pogleda na čudovito modrino Blatnega jezera, temveč tudi na Notranje jezero Tihany, Bakony in viadukt Kőröshegy. Razgledna točka, ki se dviga izza dreves, je priljubljena destinacija številnih pohodnikov in ni naključje, da se tukaj lahko ure in ure zadržujete in občudujete čudovito pokrajino.