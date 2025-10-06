13 odličnih novih filmov na Netflixu in drugih platformi jeseni 2025, ki jih ne smete zamuditi

Zbrali smo najboljše nove filme na Netflixu in drugih platformi jeseni 2025. Za vsakogar se najde nekaj.

Alias Charlie Sheen

Charlie Sheen v tem dvodelnem dokumentarcu pripoveduje svojo življenjsko zgodbo, od svojega bleščečega vzpona do slave v Hollywoodu do padca, ki je postal znan po tabloidih, in poti do okrevanja.

Francoski ljubimec (premiera na Netflixu: 26. september 2025)

Ko se v Parizu srečata utrujeni igralec in zaslužna natakarica, se rodi nepričakovana romanca – toda ali lahko preživi pozornost? V glavni vlogi je Omar Sy iz filma The Expendables.

Steve (premiera: 3. oktober 2025)

Med napetim dnem se ravnatelj popravljalne šole (Cillian Murphy) trudi disciplinirati svoje učence, saj ga lastne težave in pritiski nanj vse bolj preizkušajo.

Nebotičnik (24. oktober 2025)

Ko raketa iz neznanega vira cilja na Združene države Amerike, se začne dirka, kdo je odgovoren in kako se odzvati.

Frankenstein (7. november 2025)

Briljanten, a vase zagledan znanstvenik v grozljivem eksperimentu oživi bitje, ki na koncu privede do uničenja njegovega stvarnika in tragične stvaritve. Priredil Guillermo del Toro.

Superman

Režiser James Gunn na novo zamisli prvotnega superjunaka v prenovljenem vesolju DC.

Zadnja plesalka

Glamurozna plesalka iz Las Vegasa (Pamela Anderson) mora načrtovati svojo prihodnost, ko se njena predstava po 30 letih nepričakovano konča.

Emilia Perez

V tem kontroverznem muzikalu, nominiranem za 13 oskarjev, prekvalificirana in podcenjena Rita dela kot odvetnica za veliko korporacijo, da bi pomagala pri čiščenju kriminalcev, a nekega dne dobi nepričakovano priložnost, da se izogne.

Vrni jo [18+] (3. oktober 2025)

Dva brata in sestre se preselijo k svoji novi mačehi v odročno hišo, kjer kmalu odkrijejo, da ni le kruta, ampak se okoli nje dogaja nekaj temnega in nadnaravnega. Kar se tam dogaja, presega človeško zlo – in je morda celo izven tega sveta.

Lilo in Stitch

Igrana predelava Disneyjeve animirane klasike, zgodba o osamljenem havajskem dekletu in pobeglem vesoljcu, ki ji pomaga popraviti njeno razbito družino.

Elio

Elio je po nesreči posrkan v medplanetarno organizacijo, ki predstavlja vse obstoječe galaksije. Napačno ga identificirajo kot zemeljskega ambasadorja, zato je popolnoma nepripravljen na pritisk in se mora spoprijateljiti z ekscentričnimi nezemljanskimi oblikami življenja, preživeti nekaj grozljivih preizkušenj in nekako odkriti, kakšna je njegova prava usoda.

Človek z baloni (3. oktober 2025)

Življenje perutninarja se obrne na glavo, ko predrzni pilot balona na vroč zrak strmoglavi v njegov kokošnjak. Nesreča razkrije korenine družinskega konflikta in dekle prisili, da se sooči ne le s pilotom, temveč tudi s svojo preteklostjo.

+ odličen film, ki prihaja jeseni 2025 na Apple TV+

Izgubljeni avtobus (3. oktober 2025)

Voznica šolskega avtobusa (Matthew McConaughey), ki nima sreče, in predana učiteljica združita moči, da bi rešila 22 otrok iz grozljivega požara.