Azijska doživetja v Józsefvárosu: 5 odličnih restavracij, kjer se lahko potopite v okuse vietnamske kuhinje

Od tisoč in ene pisane palete vietnamske gastronomije večina pozna juho pho, a greh bi bil, če bi se tam ustavili. Navsezadnje kuhinja, bogata z živahnimi okusi, prepletenimi s francoskimi, indijskimi in malajskimi elementi, za nas še vedno skriva kar nekaj kulinaričnih čudes.

Pho & Pad Thai

Azijska restavracija Pho & Pad Thai prinaša okuse Vietnama na dve lokaciji v Budimpešti, ob katerih ponujajo prostor tudi za tajske in japonske dobrote. To je pravi fuzijski kraj, kjer lahko poleg juh pho izbirate tudi med tajskimi specialitetami. In naše azijsko okusno potovanje lahko kronamo z najboljšim iz ponudbe sušija.

1082 Budimpešta, Üllői út 2-4. | 1136 Budimpešta, Hollán Ernő utca 3.

Restavracija Ciao Saigon

Že od leta 2024 skriti zaklad ulice Vas navdušeno razglaša, da se vietnamska kuhinja ne ustavi le pri juhi pho. Tako lahko poleg kultne juhe najdemo tudi pristne jedi, kot sta banh mi (hrustljava bageta, polnjena z mesom, vloženo zelenjavo in začimbami) ali bun bo hue (goveja juha z rezanci), ki je prav tako specialiteta Hueja, nekdanje vietnamske prestolnice. Tradicionalne vietnamske jedi so v družinskem podjetju, ki je iz domače jedilne mize zraslo v vietnamsko restavracijo, pripravljene s srcem in dušo.

1088 Budimpešta, ulica Vas 2.

Pho’ N Go

Ko prečkamo bulvar József, zlahka zgrešimo restavracijo Pho’ N Go, kjer se lahko kopate v pristnih vietnamskih okusih do pozne noči. Našo azijsko pustolovščino lahko začnemo s spomladanskimi zavitki, nato pa lakoto potešimo z jedmi iz voka, različnimi juhami z rezanci ali celo rezanci. In za slovo bi bil greh zamuditi vietnamsko kavo.

1085 Budimpešta, József körút 35.

Azijski bistroj Ha Mo

Pregovor »potrpežljivost rodi vrtnice« ni Nguyen Trong Tungu tuj, saj je skoraj 10 let čakal, da je leta 2022 končno odprl vrata svojega zaželenega bistroja. V azijski restavraciji vietnamsko kuhinjo najbolje predstavljajo juhe pho, med katerimi je na voljo veliko izbire. Lahko pa se podamo tudi na jedi iz voka, med katerimi se prav tako najde pravi človek, ki zna izbirati. Ha Mo je pravi sproščen kulinarični zaklad na Kálvinovem trgu, kamor se lahko brez zadržkov oglasimo med kosilom.

1082 Budimpešta, Baross utca 3.

Madame Pho

Madame Pho, skrita v Corvin-negyedu, je vredna obiska že zaradi oblikovnih elementov. Restavracija združuje preteklost in sedanjost, celoten prostor pa ima živahen občutek. Njen lastnik ni nihče drug kot Hoang Nam Trung, ki so ga prijatelji prepričali, da bi moral razširiti glas o kuhanju svoje tašče v še eni restavraciji poleg obstoječe Hanoi Xua. Zahvaljujoč temu lahko zdaj že 5 let v Corvin-negyedu uživamo v najboljših pristnih vietnamskih jedeh od Hanoja do Saigona. 1082 Budimpešta, Corvin sétány 5.