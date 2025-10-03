Zabave svetovnega razreda bodo to jesen poživile Óbudo

Óbuda Bay, prvo prizorišče dogodkov v Budimpešti in na Madžarskem, ki deluje izključno podnevi, bo svoja vrata odprl konec septembra, mesto pa je že pripravljeno na nore zabave vso jesen. Tukaj je program!

Jeseni 2025 se bo odprlo novo poglavje v družabnem življenju in kulturi zabav v prestolnici – Óbuda Bay, prizorišče dogodkov, ki deluje izključno podnevi, si prizadeva zagotoviti dom svetovnega razreda za različne dnevne dogodke. Če si ogledate letošnji glasbeni program, ni dvoma, da je razlog za navdušenje.

Sezona se začne 27. septembra z dnevno zabavo Cinematiné in House Piknik, kjer bodo Franky Rizardo, Marco Faraone in Joey Daniel prinesli vibracije svetovnih zvezd, bogate s house glasbo, madžarsko sceno pa bodo zastopali James Cole & Matu, Jaffa Surfa, Andras Garay in ekipa House Piknik – to bo »velika otvoritev«, katere dogodek na Facebooku najdete TUKAJ.

10. oktobra se bo zgodil resnično zgodovinski trenutek: po 16 letih bo legendarni duo Sasha & John Digweed skupaj stopil na oder v Budimpešti, ob spremljavi Chrissa Ronsona, za ekskluzivni štiriurni set.

23. oktobra bo italijanski bratski duo Mathame postregel z melodičnim technom z Brino Knauss in Script, nato pa bo 22. novembra Guy J predstavil čisto novi album Global Underground, prav tako v obliki dolgega štiriurnega nastopa.

Sezono bodo 29. novembra zaključile britanske trance ikone Above & Beyond, ki bodo v Budimpešto prišle na svojo svetovno turnejo Bigger Than All Of Us.