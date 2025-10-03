5 odličnih budimpeštanskih bistrojev in restavracij, če ste lačni v bližini Astorije in Kálvin tér

Če si zaželite kosila ali drugega prigrizka v bližini Múzeum körút, verjetno ne boste lačni, saj so verige hitre prehrane ter restavracije in gostilne z mednarodno kuhinjo povsod. Zdaj priporočamo kraje, ki morda ne pridejo na misel vsem, a prepričani smo, da vam ne bo žal, da ste se ustavili na nekaj dobrih grižljajev. Oglejmo si ponudbo – od Astorije do Kálvin tér!

TAKO

TAKO, ki se skriva na notranjem dvorišču Ungerjeve hiše, je od odprtja lani postal nova priljubljena restavracija ljubiteljev mehiške ulične hrane. Arhitekta-ustanovitelja ponujata tacose iz sveže stisnjenih koruznih tortilj v puritanski, samostojni notranjosti, ki sta jo zasnovala sama, vključno s sočno birrio in veganskimi različicami. Jedilnik je kratek, a obsežen: ponudbo zaokrožujejo domače omake, quesadille, začinjene z domačim čilijem, ter vznemirljive sladice in pijače – vključno z vermuti in matéjem.

1053 Budimpešta, Múzeum körút 7.

Kavarna Műhely Egyetem

Ko vstopimo v Fakulteto za humanistiko ELTE in takoj za vhodnimi vrati zavijemo desno, v kleti najdemo verjetno najboljšo univerzitetno kavarno v mestu, kjer študente in zunanje goste čaka nora izbira sendvičev, tort in solat. Prijetna kavarna-restavracija, ki resnično spominja na intelektualno delavnico, vsak dan ponuja tudi odličen in cenovno ugoden dnevni meni, med katerim lahko izbirate tudi med mesnimi in vegetarijanskimi različicami.

1088 Budimpešta, Múzeum körút 6–8.

VegaCity

Že več kot deset let veganska oaza Múzeum körút, VegaCity, drži prvo črto in, kot je zvesto svojemu imenu, ne uporablja sestavin živalskega izvora. Vendar pa je bila raznolikost vedno ena od prednosti kraja, kar dokazuje tedenski meni, ki se posodablja vsak teden ob upoštevanju sezonskosti. Kot vegan je to absolutno redna restavracija, a tudi kot vsejedec se pogosto vračaš.

1053 Budimpešta, Múzeum körút 23.

Fecske Presszó

Če smo že omenili redne goste, če že kje, bomo v Fecske zagotovo srečali vračajoče se obraze – to ni naključje, saj presso, ki se nahaja poleg Metropolitanske knjižnice Szabó Ervin, s svojim očarljivim vzdušjem privablja predvsem mlado občinstvo. In seveda, raznolika ponudba kosila z vedno več možnostmi, ki nam ga postrežejo na mizo po zelo nizki ceni glede na lokacijo – ne glede na to, ali se usedemo v notranjost, ki spominja na pub, ali na teraso.

1088 Budimpešta, Baross utca 10.

Púder Bárszínház

Prispeli smo na Kálvin tér – pravzaprav moramo od tam narediti še nekaj korakov naprej po Ráday utca, kjer se lahko potopimo v edinstveno okolje Púder Bárszínház. Puder nas hkrati spominja na pub v ruševinah in elegantno restavracijo – a takoj ko okusimo prvi grižljaj, bo v nas verjetno prevladal slednji občutek. Poleg tega lahko okuse premium kategorije uživamo v bolj cenovno ugodni obliki, če nam uspe ujeti dnevni meni med 12. in 15. uro med tednom.

1092 Budimpešta, Ráday utca 9.