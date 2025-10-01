Pravljična vasica, skrita kot biser, očara pohodnike v Mecseku

Mecsek je dom številnih očarljivih naselij, med njimi pa izstopa Püspökszentlászló. Brez pretiravanja lahko rečemo, da je to majhno naselje ena najlepših vasi v vzhodnem Mecseku in da ne bi mogli najti bolj idealne destinacije za jesenski izlet!

Čeprav je majhno, je Püspökszentlászló čudovito: majhna skrinjica z dragulji ob vznožju Zengőja, v objemu gora, ponuja nepozabna doživetja. Naselje z eno ulico se nahaja v dolini, komaj 20 kilometrov od Pécsa, in je bilo poimenovano po svetem Lászlóju.

Pravijo, da je kralj nekoč lovil na tem območju, ko mu je bližnja puščavniška jama nudila zavetje pred nevihto. Legendarni vladar je tako iz hvaležnosti dal zgraditi kapelo in s tem postavil temelje za usodo naselja v času Árpádovcev.

Tri čudovite znamenitosti zagotavljajo, da lahko vas Mecsek velja za pravo destinacijo, ki jo je treba obiskati: grad, arboretum in cerkev so ponos Püspökszentlászlója.

Gradski kompleks je poznobaročni spomenik, ki je v svojem več kot 200-letnem obstoju doživel številne spremembe: bil je nekdanja škofovska poletna rezidenca, družabni dom, danes pa še vedno služi cerkvenim namenom.

Tukaj je bil nekaj časa nastanjen kardinal József Mindszenty, zato marmorna plošča in majhna spominska razstava v gradu izkazujeta spomin na cerkvenega poglavarja. Vendar je dobro vedeti, da je za ogled stavbe, ki je bila pred 10 leti lepo prenovljena, potrebna predhodna prijava.

Ljubitelje narave privablja Arboretum Püspökszentlászló, ki se nahaja ob gradu in je del narodnega parka Donava-Drava. Zelena oaza je nastala konec 19. stoletja po zaslugi škofa Sámuela Hettyeya in se trenutno ponaša z več kot 80 vrstami dreves in grmovnic iz najrazličnejših regij sveta.

Ogled gradu, nato sprehod po arboretumu: bolj romantičnega programa si ne bi mogli predstavljati!

Cerkev, zgrajena v klasicističnem poznobaročnem slogu, je zgrajena skupaj z gradom, prav tako obnovljena in svoje obiskovalce pričakuje z odprtimi vrati.

Dobra novica je, da turizem v naselju postaja vse pomembnejši, hiše – postavljene le na eni strani – pa postajajo tudi lepše.

Obiščite edinstveno vas Mecsek, odkrijte kraje zgodovinskih dogodkov in izkusite gostoljubnost domačinov!