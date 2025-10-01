Najsodobnejše dnevno prizorišče v Budimpešti se septembra odpira z mednarodnimi zvezdniki

V kulturnem in zabavnem življenju Budimpešte se odpira novo poglavje: v zadnjih dneh septembra bo svoja vrata odprl Óbuda Bay, prvo in edino prizorišče izključno za dnevne dogodke na Madžarskem, ki bo ponudilo vrhunski dom za dnevne dogodke.

Kmalu odprti Óbuda Bay bo zapolnil pomembno vrzel v sicer živahni festivalski in klubski kulturi mesta ter je posebej zasnovan tako, da ponuja vrhunske izkušnje podnevi – še preden se ugasnejo luči.

Večnamenski prostor s profesionalno tehnologijo

1500 kvadratnih metrov veliko območje je v vseh podrobnostih prilagojeno potrebam vrhunske zabave in vsestranske organizacije dogodkov. Pokrito plesišče, zaklepljive stranske stene in sodobna tehnična oprema zagotavljajo, da vreme nikoli ne bo oviralo, pa naj gre za zabavo, modno revijo ali celo konferenco – večnamensko prizorišče je načrtovano tudi za takšne dogodke.

Prizorišče, ki se nahaja na južnem delu otoka Óbuda, si prizadeva vnesti novo energijo v družabne in poslovne dogodke mesta na vseh področjih. V zalivu Óbuda bodo med drugim potekali poslovni dogodki, delavnice in celo predstavitve izdelkov.

In seveda glasbeni dogodki, za katere kompleks Óbuda ustvarja posebno okolje: VIP del v zaodrju in postrežba za mizami dvigneta udobje gostov na višjo raven, najsodobnejši zvočni sistem L’Acoustics pa zagotavlja kristalno čist zvok.

Tudi vizualna podoba obljublja nekaj posebnega: impresivna 120 kvadratnih metrov velika LED stena in več kot 150 svetlobnih enot ustvarjajo nepozabno vzdušje.

Otvoritvena zabava v zalivu Óbuda septembra

Slavna otvoritev 27. septembra je nedvomno ena najbolj pričakovanih zabav jeseni: v skupni organizaciji Cinematiné in House Piknik bodo mednarodne zvezde in ključne osebnosti madžarske elektronske glasbene scene odprle prizorišče, kamor bodo vso jesen prihajali DJ-ji svetovnega formata.

Program nastopajočih na otvoritvenem dogodku vsebuje prave posebneže: Franky Rizardo, ključna osebnost skupine MusicOn, Marco Faraone, rezident kluba Amnesia na Ibizi, in Joey Daniel, ena najbolj vznemirljivih osebnosti underground sveta, bodo prišli iz ospredja mednarodne scene.

Madžarsko elektronsko glasbo bodo zastopali James Cole & Matu, Jaffa Surfa, Andras Garay in ekipa House Piknik, ki bodo poskrbeli, da bomo prvi dan odšli z nepozabnimi doživetji.

Ta dan ne praznuje le rojstva novega doma za dnevne zabave, temveč pomeni tudi mejnik za mestno občinstvo: od zdaj naprej je na zemljevidu Budimpešte kraj, kjer se lahko dnevni programi odvijajo tudi v festivalskem vzdušju.