Na vrhu čudovitega vzpetine Blatnega višavja vas čaka slikovit razgled.

Med potepanjem po Blatnem višavju vas bomo vodili do Csobánca, od koder lahko uživate v neprimerljivi panorami okoliške pokrajine in Blatnega jezera, ki je še vedno obsijano s poletno svetlobo. Slikovit razgled in raznolika učna pot, ki vodi do vrha gore, ponujata odlično sprostitev za ljubitelje narave.

Po poletnih počitnicah in počitnicah na plaži se splača obiskati 376 metrov visoko vzpetino Csobánca za aktivno rekreacijo, do katere je najlažje priti iz Gyulakeszija. Od tam lahko na vrh gore pridete po divje romantičnih gozdnih poteh in kmečkih cestah z vzdušjem, vendar je vredno razmisliti, da je zaradi zelo strmih odsekov vredno obuti primerno pohodniško obutev.

Učna pot, ki vodi do vrha hriba, obdanega z vinogradi, predstavlja kulturo grozdja in vina Csobánca. Pot je obdana tudi z različnimi vinarnami, kjer se lahko ustavimo za kratek odmor in poskusimo najboljša vina regije ali pa jih vzamemo s seboj kot spominek.

Poleg čudovitega razgleda na izjemno bogato pokrajino si lahko na poti ogledamo tudi Rossztemplom, od koder lahko sledimo modri oznaki do gradu Csobánc. Ime Rossztemplom govori samo zase, saj je stavba nekoliko nedokončana, saj ji popolnoma manjka strešna konstrukcija.

Na vrhu Csobánca lahko poleg očarljive panorame naletimo na ostanke srednjeveškega gradu, zgrajenega v 13. stoletju. Nekdanja trdnjava, ki je preživela več stoletij, je bila uničena v 18. stoletju po porazu Rákóczijeve osamosvojitvene vojne.

Informativne table okoli ruševin gradu vam pomagajo spoznati zgodovino gradu, preden ali potem, ko si ogledate ta neprimerljiv prizor.

Csobánc zagotovo ponuja edinstveno priložnost za sprostitev v katerem koli letnem času, a ko se zlati žarki poletnega sonca odbijajo od turkizne vode, ki se valovi v daljavi, in ko sveže zeleno rastlinje gleda z gore v tisočih odtenkih, kraj nedvomno obljublja nepozabno pohodniško izkušnjo.