Kraljestvo velikanov obljublja divji in romantičen izlet le pol ure iz Budimpešte

Izletišče trenutno prenavljajo, zato je začasno zaprto do konca septembra.

Eno najbolj posebnih izletniških mest v Višegradskem gorovju je jarek Holdvilág nad Pomázom, ki ponuja nepozabno pohodniško izkušnjo s svojim divjim in romantičnim vzdušjem ter vznemirljivimi znamenitostmi. To majhno skrinjico draguljev blizu prestolnice predstavljamo s čudovitimi fotografijami.

Le pol ure vožnje iz Budimpešte se lahko potopimo v svet, ki se zdi, kot da bi vstopili v kraljestvo velikanov: z mahom porasle skale, visoke pečine in gosti gozdovi čakajo obiskovalce v jarku Holdvilág, kjer narava pokaže svoj divji in romantičen obraz.

Na začetku ture hodimo ob žuboreči strugi potoka, nato pa se premikamo naprej po vse ožjih, senčnih poteh, prečkamo podrta debla, kamenje in majhne brodove. V začetku jeseni rastlinstvo še vedno sije v vsej svoji lepoti, hkrati pa se lahko sprehajamo po prijetnem nastilju.

Klasični ogled Mesečevega jarka se začne s parkirišča pred nekdanjo turistično hišo Csikóváralja, od koder nas čaka 5,3 kilometra dolg, približno uro in pol dolg krožni ogled, če sledimo rdeči oznaki in nato rdečemu križu. Ko prodiramo globlje, teren postaja vse bolj pustolovski: lesene stopnice, vklesane v skalno steno, podrta drevesna debla in ozke poti so posejane po poti.

Na najbolj vznemirljivi točki doline se pred nami odpre monumentalni skalni kotel, sredi katerega se dviga znamenita Meteorska lestev. Po skoraj desetmetrski kovinski lestvi vstopimo v še ožji kanjon, kjer lahko nadaljujemo 50–60 metrov, stisnjeni s skalnimi stenami.

V zgornjem delu kmalu dosežemo Jamo Puščavnika, ki je postala znana kot rojstni kraj legend, povezanih s sotesko: po nekaterih različicah so tu živeli pavlinski menihi, drugi viri pa jo omenjajo kot skrivališče razbojnikov, po nekaterih pa je bil tukaj pokopan celo kralj Árpád.

Posebnost Mesečevega jarka je, da ponuja tako družinam prijazno razdaljo kot pravo pustolovsko izkušnjo. Čeprav pohod ni dolg, ga raznolikost terena, vzpon po lestvi in divje romantično vzdušje sotesk naredijo nepozabnega. Če iščete izlet, ki je hkrati spektakularen, pustolovski in lahko dostopen iz prestolnice, je Mesečev jarek idealna destinacija.