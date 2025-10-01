Glasbena predstava, ki obuja največje uspešnice skupine Queen, bo oktobra obiskala Madžarsko

Oktobra letos bodo največje uspešnice skupine Queen zazvenele tudi v naši državi, in to ne kar tako, saj bo Break Free, evropska tribute skupina številka ena v Evropi, oživila zapuščino legendarne skupine!

Queen je ena najbolj znanih in priljubljenih rock skupin vseh časov, saj njihovo delo ohranja in neguje njihov kult, ne glede na generacije ali državne meje. Njihov frontman Freddie Mercury, ki je umrl leta 1991, je s svojim slogom, pesmimi in odrsko prezenco svetu dal nekaj, česar nihče drug ni mogel.

Njegovi ikonični gibi in neprimerljiv glas takoj pridejo na misel vsakemu oboževalcu skupine Queen, prav tako neverjetni kitarski soloji Briana Maya ali glasbena predanost Rogerja Taylorja in Johna Deacona.

Italijanska skupina Break Free ne izvaja le pesmi skupine Queen, temveč tudi oživlja ikonično odrsko prezenco in energijo skupine: frontman Giuseppe Malinconico z neverjetno natančnostjo poustvari legendarne gibe, ton in karizmo Freddieja Mercuryja, kar hvalijo tako oboževalci kot kritiki.

Člani skupine Paolo Barbieri, Kim Marino in Sebastiano Zanotto z enako strastjo in natančnostjo obujajo edinstvene sloge Briana Maya, Rogerja Taylorja in Johna Deacona.

Ta tribute skupina je že nastopila ob boku svetovnih zvezd, kot so Bob Sinclar, Lenny Kravitz in Kiss.

Skupina, ki je navduševala občinstvo v razprodanih arenah in na festivalih na prostem po vsem svetu, se to jesen odpravlja na Madžarsko. Madžarsko občinstvo lahko uživa v koncertu 2. oktobra v Győru, 3. oktobra v Szegedu in 4. oktobra v Budimpešti, ki bo očaral vse od »Bohemian Rhapsody« do »Don’t Stop Me Now«!

