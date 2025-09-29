6 pravljičnih koč in hišic na drevesu za jesenski umik

Jesen je tu, spet je tu, in ob tej priložnosti smo vam predstavili šest pravljičnih koč in hišic na drevesu, ki ponujajo sproščujoča doživetja na najlepših lokacijah v državi med zgodnjim jesenskim umikom.

Mala srčna koča

Rob gozda, divje rože, nasproti gradu Višegrad: čudovita mala srčna koča se skriva nad Nagymarosom, daleč od hiš, in vas vabi, da si napolnite baterije za jesen. Prikupna namestitev sije v sodobnem, minimalističnem sijaju in zahvaljujoč številnim pametnim rešitvam izžareva resnično posebno vzdušje.

2626 Nagymaros, Nagyhenc dűlő

DunaTwinhouse

Razkošje in narava gresta v Dömösu z roko v roki – osupljive lesene hišice DunaTwinhouse samo čakajo, da obiščete Pilis! Vrhunska namestitev v hišicah na drevesu ob vznožju Prédikálószéka ima vse, kar potrebujete za jesenski oddih: teraso, jacuzzi, panoramo Donavskega ovinka in štiri edinstvene, dobro opremljene lesene hišice.

2027 Dömös, Komlós utca 4.

Hišice na drevesu Noszvaj

Noszvaj je postal Meka za pohodnike in v mestu ne boste našli bolj popolnega kraja za sprostitev kot so dragulji hišic na drevesu! Izbirate lahko med številnimi hišicami in hišicami na drevesu, vsaka z brezplačnimi kolesi in masažno kadjo na terasi. Lahko celo naročite zajtrk, ki vam ga dostavijo neposredno na dom!

3325 Noszvaj, Tósétány utca 20-22.

Kapolcsi Sziklák

V petzvezdičnih, dizajnerskih kočah Kapolcsi Sziklák, med pobočji Blatnega višavja, je zagotovljena telesna in duševna pomlajevanje. Popolnoma ločene kabine romantičnega letovišča, prijaznega odraslim, obljubljajo ne le zasebne wellness storitve, temveč tudi slikovito panoramo za pare, ki vas obiskujejo.

8294 Vigántpetend, Csórompuszta

Kabinláz

Če iščete namestitev, kjer ni ničesar drugega okoli vas kot gozd, je Kabinláz pravi kraj za vas! Mini hiša, ki se lesketa v divji romantični pokrajini Börzsönyligeta, je odličen primer, kako preprostost navdušuje: lična koča vas vabi na Donavski ovinek z ugodnimi cenami in domačim vzdušjem.

2623 Börzsönyliget, Örökzöld utca/Lejtő töppä 3.

Fecske Kabin

Alpska lesena hiša na južni obali Blatnega jezera: in to še ni vse, saj se edinstvena Fecske Kabin nahaja nad vinogradi! Slikovito panoramo kronajo številne možnosti za aktivno sprostitev, nastanitev Somogy pa ponuja tudi jacuzzi in zeliščne čaje za jesensko sprostitev.

