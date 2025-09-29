15 neverjetnih filmov Roberta Redforda, ki jih ne boste nikoli pozabili

Oskarjevec in ustanovitelj Filmskega inštituta in filmskega festivala Sundance, ki je umrl 16. septembra 2025 v starosti 89 let, je ostal v spominu po svojih najboljših vlogah in režiji.

Lovci (1966)

Zgodba spremlja dogodke v majhnem ameriškem mestu po pobegu zapornika. Eden od pobegleh je Charlie “Bubber” Reeves (igra ga takrat neznani Robert Redford), ki je osumljen umora.

Butch Cassidy in Sundance Kid (1969)

Butch Cassidy (Paul Newman) in Sundance Kid (Robert Redford) sta vodji divjezahodne tolpe izobčencev in ključni osebnosti na preriji. Mestni bančni menedžerji se jih že tako ali tako bojijo in zaradi njih se številne banke zapirajo, zato začnejo ropati vlake, toda organi pregona, šerifi, se naveličajo izgredov in se skupaj z lovci na glave odpravijo ujeti preveč razuzdani roparski dvojec. Film je osvojil oskarje v kategorijah najboljša fotografija, najboljša glasba, najboljša pesem in najboljši izvirni scenarij.

Jeremiah Johnson (1972)

V klasiki Sydneyja Pollacka upokojeni vojak pride v konflikt z indijanskim plemenom, ki ubije njegovo ženo. Nato se poda na brutalno maščevalno kampanjo.

Veliki zlobnež (1973)

Zgodba se odvija leta 1936, med veliko depresijo. Johnny Hooker (Robert Redford), mladi prevarant in goljuf, skupaj s prijatelji ukrade 11.000 dolarjev gotovine žrtvi, ki je videti kot civilist, v zapleteni ulični prevari. Vendar se izkaže, da je bila oropana žrtev denarni kurir za gangsterja Doyla Lonnegana. Redford je bil za film nominiran za oskarja za najboljšega igralca, ki ga ni osvojil, je pa film osvojil več drugih nagrad.

Three Days of Grace (1975)

Joe Turner (Robert Redford) dela za literarno društvo, ki je pravzaprav krinka za CIA. Njegova naloga je prebrati vse nove knjige in iz njih zbrati koristne ideje. Nekega deževnega dne se moški vrne s kosila in najde svoje kolege mrtve. Navdušeno pokliče svoje nadrejene, a na sestanku, ki so ga dogovorili, ga želijo ubiti tudi oni.

Predsednikovi možje (1976)

Predsednikovi možje so ameriški politični kriminalni film iz leta 1976, ki ga je režiral Alan J. Pakula in obravnava dogodke v škandalu Watergate, povezanem z Richardom Nixonom. Film je osvojil štiri oskarje.

Most predolg (1977)

Klasika Richarda Attenborougha opisuje največjo zračno-desantno operacijo v zgodovini, operacijo Market Garden.

Povprečni moški (1980)

Režiserski prvenec Roberta Redforda je družinska zgodba. Film je osvojil štiri oskarje, vključno z nagrado za najboljšega režiserja.

Nadarjeni (1984)

Moški srednjih let se pojavi iznenada in postane legendarni igralec baseballa s svojim skoraj nadnaravnim talentom.

Iz Afrike (1985)

Iz Afrike je ameriški film iz leta 1985, ki ga je režiral Sydney Pollack. Zgodba temelji na avtobiografski knjigi I Had a Farm in Africa danske avtorice Karen Blixen, ki pripoveduje zgodbo o avtoričinem času v Keniji. Film je osvojil 7 oskarjev.

Reke v dveh (1992)

Sinova strogega ministra – eden zadržan, drugi uporniški – odraščata na podeželju Montane v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, oba pa sta strastna ljubitelja ribolova. Ta film je režiral tudi Robert Redford.

Kviz (1994)

Charles Van Doren, profesor angleščine na univerzi Yale, zmaga v najbolj gledani televizijski kvizi. Vsa Amerika z občudovanjem spremlja njegov nastop. Nihče ne posumi, da je bil njegov odličen nastop pravzaprav dobro premišljena in konstruirana laž. Vendar pa ima eden od poražencev, Herbie Stempel, končno dovolj in razkrije prevaro. Robert Redford je bil za ta film nominiran za oskarja tako za režijo kot za producenta.

Šepetalec (1998)

Romantični film, ki ga je režiral in v katerem je igral Redford, pripoveduje zgodbo o strokovnjaku za konje in mladem dekletu, ki med jahanjem doživi hudo nesrečo.

Vse mora iti (2013)

Moški (Robert Redford) sam jadra po Indijskem oceanu. Nekega dne se zbudi in ugotovi, da njegova jadrnica pušča, potem ko trči v zabojnik, zapuščen na morju. Zaradi okvare navigacijske opreme in radia se ne zaveda, da pluje proti hudi nevihti. Čeprav mu uspe popraviti trup, potrebuje vse svoje znanje in moč, ki nasprotujeta njegovi starosti, da preživi nevihto.

Gentleman with a Gun (2018)

Robert Redford v svoji zadnji igralski vlogi igra ostarelega pobeglega kriminalca. Zgodba temelji na resnični zgodbi.