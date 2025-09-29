10 spektakularnih festivalov buč v državi, ki bodo jesen zagotovo naredili čarobno

Po vsej državi nas čaka vrsta čarobnih programov, osredotočenih na enega glavnih junakov jeseni, zasluženo priljubljeno sezonsko zelenjavo, bučo. Da bi to proslavili, lahko prihod nove sezone praznujemo z rezbarjenjem buč, koncerti, vznemirljivimi gastronomskimi jedmi in odličnim vzdušjem na festivalih buč in dnevih buč.

Hiša buč Vácrátóti (september-oktober)

Sezona buč se začne jeseni, zato se splača obiskati Hišo buč Vácrátóti, kjer si lahko ogledamo sadove dela družinske kmetije ter izberemo in kupimo buče, vzgojene z največjo skrbnostjo. V hiši buč ne najdemo le najbolj sočnih buč, temveč si lahko tudi ogledamo izbor, od manjših okrasnih buč do ogromnih buč za noč čarovnic.

XXI. Festival buč Rácalmási (19.–21. september 2025)

Zelo priljubljen Festival buč Rácalmási bo letos ponovno potekal, in sicer že 21. Prizorišče festivala je čudovita Jankovicseva graščina, kjer se lahko v čudovitem okolju začne ta nepozaben jesenski program. Na voljo bodo tekmovanja v rezbarjenju in okraševanju buč, pasje razstave in žongliranje z ognjem, različni umetniški in ustvarjalni programi za vse starosti ter seveda koncerti izjemnih izvajalcev in skupin, kot so Punnany Massif, Irie Maffia, Dzsúdló, TNT in NOX.

Festival buč v Őrségu // na več lokacijah (20.–21. september 2025)

Őrség vas med 20. in 21. septembrom pričakuje z neverjetno jesensko sprostitvijo! Dvodnevni programi festivala buč bodo potekali na več lokacijah, zato bodo tudi v Szalafőu, Pityerszerju in Őriszentpéterju pripravljena barvita doživetja, katerih osrednja tema so buče. Na Obrtnem dvorišču lahko izrezljamo svoje unikatne buče ali izdelamo različne okraske iz buč, na Gastro dvorišču pa lahko okusimo nebeške bučne in regionalne jedi ali si ogledamo, kako se stiska tradicionalno bučno olje, katerega degustacijo bomo tudi deležni. Festival buč v Őrségu bodo dodatno obogatili različni koncerti, glasbeni nastopi, poleg tega pa bomo lahko izbirali med odličnim blagom obrtnega sejma.

DOBRI DAN BUČ // Gyarmat (27. september 2025)

Ekipa fundacije Let’s Do It Together vas 27. septembra v Gyarmatu pričakuje z različnimi programi in nepozabnimi doživetji. V okviru TÖK JÓ NAP imamo priložnost, da se sprostimo na prijetnem dogodku z jesensko tematiko, ob ogledu različnih zabavnih programov ter dobri hrani. Dogodek ponuja presenečenja za vso družino, zato bo vsaka starostna skupina našla dejavnost, ki ji je pri srcu. Najmlajše in malo starejše čakajo rezljanje buč, jahanje ponijev, poslikava obrazov, pletenje las in igre z rdečo keramiko, odrasli pa si lahko ogledajo obrtni sejem in se udeležijo retro DJ zabave, ki traja pozno v noč.

Festival buč v Kiscsévpuszti // Dág (4. oktober 2025)

Naselje Dág vabi na vznemirljiv festival buč, ki bo 4. oktobra potekal že drugič. Program vključuje različne zabavne programe, na obrtnem sejmu bomo imeli priložnost izbirati med lepimi izdelki, dogodek pa bo še dodatno obogatil odprtje vrtne restavracije Kiscsévpuszta, kjer bomo lahko poskusili posebne, sezonske bučne dobrote.

Festival buč za ohranjanje tradicije // Dunaszentpál (4. oktober 2025)

Občina Dunaszentpál organizira Festival buč za ohranjanje tradicije na trgu Kerekes, ki ne bi bil pravi festival ohranjanja tradicije brez sejma proizvajalcev in obrti, kjer lahko najdemo in poskusimo vse vrste izdelkov, ki jasno kažejo, da so bili narejeni z ljubeznijo in skrbnostjo. Dogodek bodo obogatili tudi drugi zanimivi programi.

VI. Bučna kmetija // Tevel (4.–5. oktober 2025)

Bučna kmetija bo letos med 4. in 5. oktobrom v kleti Jánh potekala že 6. dogodek, posvečen bučam, na katerem bo predstavljeno vse, kar prinaša pravo jesensko čarobnost. Na Bučni kmetiji se bomo lahko vozili s traktorjem, imeli bomo igralni kotiček za otroke, vznemirljiv koruzni labirint, fotografirali pa se bomo lahko tudi pred jesenskimi okraski. V kleti Jáhn bo tudi degustacija vin in seveda rezbarjenje in slikanje buč. Za dobro vzdušje bo poskrbela glasba v živo.

Tradicionalni festival buč v Börcsu (11. oktober 2025)

Tudi letos v Börcsu ne more biti brez festivala buč, zato bo 11. oktobra ponovno potekal Tradicionalni festival buč v Börcsu z visokokakovostnimi produkcijami, ljudskim gledališčem, obrtnim sejmom in pisano ter raznoliko ponudbo hrane na Gastro ulici. Ta dan je vsako leto nepozaben tako za mlade kot stare, saj organizatorji vedno poskrbijo za raznolik program.

Dan buč // Szeged (19. oktober 2025)

Če je oktober, bo Dan buč potekal v Botaničnem vrtu Univerze v Szegedu, kjer bodo glavni junaki priljubljene jesenske dobrote, buče. Neizogiben element takšnih dogodkov, povezanih z bučami, je rezljanje buč, vznemirljiva razstava vas bo seznanila z raznolikim svetom buč in njihovimi različnimi sortami, otroke bodo zabavale spretnostne igre, pričakujejo pa se tudi obrtniške delavnice in obrtni sejem.

Praznik buč v Rádpuszti // Balatonlelle (25. oktober 2025)

25. oktobra se na doživetju Rádpuszta-Gasztro obeta nepozaben festival buč, kjer boste lahko doživeli čarovnijo jesenskega časa z različnimi programi, povezanimi z bučami, in zabavnimi dejavnostmi.