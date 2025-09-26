5 slikovitih naravnih poti, ki se vijejo med čarobnimi vinogradi

Nič ni bolj vzdušnega kot sprehod po čudoviti naravni poti v senci vinogradov na jesenski dan. Doživite nepozabne jesenske dogodivščine in izkoristite božanje zadnjih sončnih žarkov na naslednjih 7 lokacijah – le na dosegu roke od trt!

Učna pot “Vinogradnik in narava”

Če ste v Tokaju, obvezno obiščite vinograd Béres! Tukaj vas poleg čudovite panorame in vrhunskih vin čaka tudi vznemirljiva izletniška destinacija. Levantinski vinograd že od srednjega veka velja za vrhunsko vinorodno regijo, tako da so se ljudje v preteklosti celo oborožili, da bi ga osvojili. Učna pot vinograda z imenom “Vinogradnik in narava” ponuja vznemirjenje za vsakega člana družine: med sprehodom po kilometru in pol dolgi učni poti vas čakajo vulkanske kamnine, vznemirljive živali in skrivnostno jezero.

Učna pot Hétszőlő

Edinstveno zgodovinsko vinogradniško posestvo Tokaj-Hétszőlő, ki se nahaja na južnem pobočju Kopasz-hegyja, velja za enega najlepših vinogradov na Madžarskem. Skozi vinograd potekajo tri čudovite učne poti, na vsaki postaji pa se lahko seznanite z najpomembnejšimi sortami grozdja Tokaj in različnimi vinogradniškimi opravili. Najdaljša pot vodi po rdeči poti, ki je, čeprav strmejša od drugih dveh, vredna vsega truda, saj lahko med počitkom na vrhu vinograda uživate v čarobni panorami. Po prehojeni poti se je vredno ustaviti v vinarstvu Rákóczi in poskusiti najokusnejša vina posestva.

Učna pot Trautson

Hercegkút in vinograd sta postala neločljiva, saj je gojenje grozdja stoletja igralo odločilno vlogo v zgodovini švabske naselbine: takratni posestnik, knez Trautson, je na prej izpraznjeno območje preselil nemške naseljence, ki so še naprej obdelovali vinograde. Leta 2013 je bilo naselje obogateno s 5,5-kilometrsko učno potjo, zahvaljujoč pohodnikom narave iz Hercegkúta. Ena od atrakcij čudovite Trautsonove učne poti je Pogány-kút, vodnjak na robu gozda, ki je hkrati arheološko najdišče in prijetno počivališče. Po ogledu se obvezno ustavite pri enem od biserov kleti, ki je del svetovne dediščine!

Jantarna pot

Jantarna pot v Tokaju je prava poslastica za pohodnike s črnim pasom. Resnično jo priporočamo le tistim, ki se ne bojijo težjih pohodov, saj na 6-kilometrski poti ne manjka strmih vzponov! Čudovita pot vodi vse do vrha Kopasz-hegyja, kjer se pred vašimi očmi odpre neprimerljiva panorama. Na 512-metrskem vrhu lahko občudujete razgled na Veliko nižino in seveda Tokaj-Hegyalja, pred tem pa vas bosta očarali lepota kleti Szerelmi in čudovita gozdna pot. Zahvaljujoč poti se lahko med pohodom celo seznanite z zaščitenim gorskim cvetjem!

Pot Parászta

Čudovita pot iz okrožja Parászta v Szekszárdu vas vodi skozi severni del mesta, po cestah, prekritih z lesom, starih kletih ter tradicionalnih in sodobnih vinogradih. Med sprehodom po gozdu Faddi boste videli raznoliko pokrajino in bogato divjad, v bližini lesnih sten pa boste morda celo opazili zaščitene skalne jazbece. Najbolj vznemirljiva postaja na naravni poti Parászta je soteska Csontos, katere skrivnostna zgodovina še danes fascinira arheologe: verjame se, da je po neznani bitki služila kot množično grobišče, ime pa je dobila po tam najdenih človeških in živalskih kosteh.