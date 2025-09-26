11 privlačnih družinskih programov za september v Budimpešti, ki bodo poskrbeli za doživetje za vse generacije

Tudi septembra se vam ni treba odpovedati skupnim doživetjem: poletni vzdušje je še vedno z nami, hladnejši dnevi pa v vaš prosti čas prinašajo nove barve. Otroke, najstnike in starše čakajo vznemirljive dejavnosti na prostem in v zaprtih prostorih ter družinski programi – izbrali smo jih.

Družinski programi skozi september

Palača čudes

Palača čudes je pravi družinski kraj odkrivanja jeseni, kjer vsak obisk prinaša nova doživetja. Magnetno polje, zrcalni labirint, lebdeča krogla in številne druge interaktivne naprave otroke na igriv način uvajajo v svet znanosti. V laboratoriju Gedeona Richterja lahko izvajajo poskuse z lastnimi rokami, spektakularne predstave pa vam na odru dvorane Öveges približajo čarobnost znanosti. Ena od posebnosti sezone je Mission: STEAM! Discovery Club, ki ponuja deset tednov izzivov za otroke, stare od 8 do 12 let, z ustvarjalnimi nalogami in dogodivščinami. Odkrijte čudeže, razumite svet!

Svábhegyi Csillagszvizsgáló

V objemu Normafe se skriva največji demonstracijski observatorij v Budimpešti, kjer lahko vsa družina skupaj odkriva skrivnosti vesolja. Sonce lahko opazujemo skozi impresiven sončni teleskop, občudujemo Luno, Jupitrove oblake ali Saturnove prstane. Otroci lahko modelirajo Osončje iz plišastih planetov, doživijo fascinantno lepoto astronomije s svetlobnimi poskusi in božanjem meteoritov, odrasli pa se lahko podajo v kraljestvo onostranih doživetij med spektakularnimi dnevnimi in večernimi predstavami ter opazovanjem zvezd. Kraj, kjer se srečajo znanost, igra in pustolovščina.

Gledališče Kolibri

Jesen se začne z obnovljeno podobo in svežo energijo v vodilnem madžarskem otroškem gledališču, kjer bo vsaka starostna skupina, od najmlajših do mladih odraslih, našla nekaj zase. Družinam prijazen repertoar gledališča vključuje lutkovne predstave, glasbene in interaktivne produkcije ter sodobne mladinske igre, zato je lahko skupni obisk gledališča pravi program, ki povezuje generacije. Skozi jesen bo občinstvo deležno številnih novosti, posebnih predstav in festivalskih dogodkov, da bodo lahko skupaj odkrili čarobnost igre, fantazije in umetnosti skozi jezik gledališča.

Muzej svetlobne umetnosti: Več kot človek

Od septembra bo LAM gostil resnično edinstveno izkušnjo: Prihaja Več kot človek, ki na meji med umetnostjo in znanostjo odpira vznemirljiva vprašanja za vse starosti. Popolnoma nova razstava je mednarodni izbor impresivnih instalacij in dih jemajočih projekcij skoraj 40 umetnikov. Med pustolovščino lahko potujete od začetka evolucije do prihodnosti, od molekularne ravni do planetarne lestvice. Razstava razkriva področja, ki so človeški zaznavi znana ali večinoma nevidna, in vas bodo zagotovo vrgla iz običajne perspektive – ne glede na to, ali ste odrasel ali mlad.

Huniverzum

Predstavljajte si, da stojimo na vesoljski ladji, pripravljeni na vzlet – le v središču Budimpešte, v stavbi Millenáris G! Interaktivna razstava, velika 1100 kvadratnih metrov, spremlja zgodbo raziskovalnega astronavta Tiborja Kapuja od izbire do vrnitve, dopolnjujejo pa jo impresivne digitalne instalacije, simulatorji in projekcije planetarija. Otroci bodo našli igrive naloge, najstniki in odrasli pa znanstvene zanimivosti in pravo vesoljsko opremo, tako da bo vsakdo našel nekaj za raziskovanje. Po izkušnji je prostor tudi za kozmično degustacijo v vesoljskem bifeju, preden se vrnete domov na Zemljo.

Ogledi jam pod Budimpešto

Ali ste vedeli, da tudi če ste prebivalec prestolnice, vam ni treba iti daleč, če želite nekaj jamariti? Pravzaprav obiskovalce v jamskem sistemu Pál Valley, ki je najdaljša jama v celotni državi in ena najbolj edinstvenih po svoji velikosti, načinu nastanka in bogastvu oblik, ne čaka noben “majhen” ogled. Poleg tega je zdaj odprt ne le za izkušene jamarje, temveč tudi za laike s profesionalnim vodnikom. Odkritje obljublja pravo navdušenje, saj v rovih ni razsvetljave ali infrastrukture: morate se plaziti in plezati, edini vir svetlobe pa so luči na čeladah.

Razburljivi dogodki za vso družino

Festival koruznih vil // Piczinke Pony Yard (6.–7., 13.–14., 20.–21. september 2025)

Pravi festival žetve, kjer lahko tlačite grozdje, tlačite koruzo in vam je nasmeh na obrazu zagotovljen v vsakem kotičku. Vsak član družine se lahko potopi v najbolj zabavne trenutke podeželskega življenja – prve tri vikende septembra bodo na voljo božanje zajčkov in ponijev, degustacija mošta, koruzni bazen, kuhinja z brki, mazanje moke, podeželski mlin za pšenico, velikanska sestavljanka grozdja, kotiček za gradnjo lesenih kock, sortiranje cvetnih listov, kuhinja za punčke, jahanje ponijev, igrišče z alpakami in trampolin na Piczinke Pony Yard, kjer se lahko učite med igro in se neskončno zabavate.

Otroški festival Pöttöm Margit X RaD // Trg Mechwart (13. september 2025)

Več kot 20 podjetij v okrožju Margit je združilo moči, da bi jesen začelo s fantastičnimi in raznolikimi programi. Med drugim družine drugo soboto v septembru čakajo lutkovna predstava, projekcija pravljičnega filma, velike družabne in obrtniške dejavnosti, »otrokom prijazna pubska voda«, poslikava obrazov, sejem domačih, ozaveščenih blagovnih znamk, okrogla miza Hello Mother Roadshow Extra in igra iskanja zaklada s super nagradami. Med dejavnostmi si lahko udeleženci napolnijo baterije z otroškim menijem in sladoledom Buda v lokalnih restavracijah in kavarnah.

Festival družinskega gibanja // park Puskás Aréna Nyugati (14. september 2025)

V nedeljo, 14. septembra, v parku Puskás Aréna Nyugati mlade in stare čaka dan, poln doživetij, zabave in gibanja. Priložnost bo za igro v peresni kategoriji, zabavne izzive vožnje z zvitimi kolesi, izkušnjo pogleda skozi sabljaško čelado, pozitivno energijo fitball gimnastike, vrtenje sekund med tekom, raznolikost opreme zunanjega fitnes parka, smučanje v zgodnji jeseni in pogled z vrha ravnotežne želve. Na dogodku, ki ga podpira Szerencsejáték Zrt., lahko vsak član družine izbira med več kot 100 oblikami gibanja.

Pozdravljena jesen! – Družinski dan v Millenáris // nor/ma grand (14. september 2023)

Ena najboljših mestnih pekarn-kavarn prireja 14. septembra družinski dan, kjer bodo malčke pričakali s pobarvankami s skandinavsko tematiko, ki bodo lahko ustvarjalno ustvarjali s svojimi jesenskimi stvaritvami. Poleg tega gostitelji pripravljajo tudi poseben otroški in dojenčkov meni: prvi vključuje kakav in kakavovega polža, drugi pa “babyccino” in rogljiček.

LokoPiknik // Madžarski železniški zgodovinski park (27.–28. september 2025)

Največji evropski zgodovinski železniški pustolovski park, Madžarski železniški zgodovinski park, se razprostira na 70 tisoč kvadratnih kilometrih in ponuja več kot 100 zanimivosti železniških vozil. Od 27. do 28. septembra bo gostil družinski program »LokoPiknik« pod sloganom Dve stoletji, dva dni. Mladi in stari lahko skupaj praznujejo 200. obletnico železnice – parne lokomotive, motorni vagoni, družinski programi, interaktivna doživetja in razstave na treh nivojih čakajo zainteresirane. Program, ki ga morajo obiskati ljubitelji vlakov! Več informacij o dogodku bo kmalu na voljo na spletni strani parka.