Vzdušje Oktoberfesta lahko doživimo z avtentičnimi dobrotami v središču Budimpešte

Največji festival piva v letu vas čaka v zadnjih dneh septembra in prvih dneh oktobra na Gasztro Sétány, ki ponuja pravo münchensko festivalsko izkušnjo.

Med 26. septembrom in 5. oktobrom bo v Margitsziget Gasztro Sétány vladalo pravo vzdušje festivala piva, saj prihaja Oktoberfest, kjer lahko doživite festivalsko izkušnjo v središču mesta. Za to priložnost bodo zaposleni na promenadi obiskovalce pozdravili v avtentičnih bavarskih kostumih, glavno vlogo pa bo imelo originalno pivo Paulaner Oktoberfest, ki so ga točili tudi na nemškem festivalu.

Poleg tega bodo seveda na voljo tudi najboljša piva pivovarne in ne bo manjkalo dobrot, saj boste lahko med drugim poskusili juho iz fižola, bavarsko klobaso in preslice, dunajski zrezek in cesarski smarni.

Pravo vzdušje pivskega vrta ne bo izpuščeno, zato bo poleg najboljših pijač in prigrizkov za pešce poskrbela najbolj priljubljena nemška tradicionalna skupina v državi, pa tudi nori DJ-ji ne bodo izpuščeni. Poleg tega bodo avtentična dekoracija, girlande in pivski sodi obarvali območje v jesenskem sijaju, kar bo hkrati odlična priložnost za fotografiranje.

Sprehajališče, prijazno psom in kolesarjem, je idealna destinacija za vse starosti, saj posebna lokacija in barvit program obljubljata veliko navdušenja tako za družine kot za skupine prijateljev.

Več informacij o podrobnem programu najdete na dogodku na Facebooku na tej povezavi.