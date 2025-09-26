Najboljši filmi jeseni 2025 ali 10 premier, ki se jih že veselimo

Za vas smo zbrali najzanimivejše in najboljše filme, ki jih pričakujemo jeseni 2025. Premiere, zaradi katerih se splača obiskati madžarske kinematografe.

Leonardo DiCaprio v filmu Ena bitka za drugo.

Jimmy Jaguar (premiera: 11. september 2025)

Marci Balfi in njegov partner Tojás v transu zvežeta starejšega moškega, ga dasta v čoln in ga spustita po reki Tisi. Kasneje se izkaže, da je žrtev srbski vojni zločinec. Léna, ki preiskuje primer, se vključi v Balfijevo sekto, a jo kmalu očara moška nenavadna karizma. Drugi, ki pridejo v stik s primerom, vključno z dvema ekscentričnima mladima dekletoma, Kis Lauro, Rózo in detektivko, se počutijo, kot da niso gospodarji svojih dejanj. Njihova življenja povezuje duhovno bitje, Jimmy Jaguar, ki tava od osebe do osebe in prevzame nadzor nad obsedenimi. Demon, ki tako prevzame fizično obliko, se maščuje tistim, ki se imajo za nad zakonom in mislijo, da lahko storijo vse.

Čarobno, drzno, čudovito potovanje (18. september 2025)

Moški in ženska se skupaj odpravita na potovanje. Kar je precej nenavadno, saj se prej nista poznala. Toda s pomočjo GPS-a, nameščenega v Davidovem avtomobilu, kmalu najde Sarah ob sebi in skupaj se odpravita, ne vesta kam. Čaka ju čarobno, čudovito, čudovito potovanje: dosegla bosta neznane svetove, nato svojo preteklost in morda celo pokukala skozi vrata prihodnosti. Tako da bosta, ko se bosta vrnila v znano, dolgočasno, magije brez sedanjosti, lahko razmislila, ali želita nadaljevati potovanje skupaj.

Ena bitka za drugo (25. september 2025)

Bob je bil slab človek. Slab človek. Toda preteklost je minila, žena je pobegnila, on pa živi pod lažnim imenom, novo identiteto in je postal dober oče. Vzgaja svojo hčerko in ne razmišlja o preteklosti. Toda preteklost misli nanj. Čeprav je minilo šestnajst let, ga polkovnik Lockjaw še vedno lovi. Že dolgo jo preiskuje in če ne more ujeti očeta, se bo zadovoljil z deklico. V tej nenavadni, pustolovski, vznemirljivi in zelo zabavni zgodbi se prepletajo tajni revolucionarji, podzemne zasebne vojske, kriminalci, policisti, morilci in večne žrtve, v kateri nič in nihče ni takšen, kot se zdi, razen ene stvari: Bob je pripravljen storiti vse, da bi našel in dobil nazaj svojo ugrabljeno hčer.

En pes (2. oktober 2025)

Po osmih letih Patika nepričakovano povabi svoje sošolce z univerze na sproščen klepet v svoje nedavno podedovano stanovanje. Razlog je več kot nenavaden: nič. Očitno. Patika kot dober gostitelj pripravi večerjo, po zaslugi nekdanje srčne izbranke študentskega doma, Honde, pa je na mizi vino. Veliko vina. Ko je družba popolna – z Vico, ki je postala turbo mama dveh otrok, in Nóro, uspešno umetnico, ki se je vrnila iz tujine – se izkaže, da je imel njihov gostitelj svoj tehten razlog za klepet z ostalimi. Zelo tehten razlog, in to zelo tehten. Usode, pogledi, pogledi na svet se prepletajo in ta somrak, ki ga je poslabšala nevihta stoletja, je ravno dovolj, da Vesolje eksplodira okoli štirih nekdanjih prijateljev in se ne preoblikuje. Vendar je ta večer vprašanje življenja in smrti, ali se bodo razumeli. Film oskarjevskega režiserja Kristófa Deáka.

Springsteen: Izbavi me iz neznanega (23. oktober 2025)

Film, ki temelji na knjigi Warrena Zanesa iz leta 2023, predstavlja Bruceovo Springsteenovo notranje potovanje, polno kriz, ki je privedlo do rojstva surovega in globokega albuma Nebraska.

Bugonia (30. oktober 2025)

Dva mladeniča, obsedena z zarotami, ugrabita vplivno direktorico multinacionalke, ker trdno verjameta, da je ženska nezemljanka in da namerava uničiti Zemljo. Oskarjevec režiser Yorgos Lanthimos tokrat preseneti gledalce s predelavo korejskega filma iz leta 2003.

Oprosti, draga (13. november 2025)

Glavna junakinja filma, ki je bil premierno prikazan v Cannesu, je univerzitetna profesorica Agnes, ki je bila spolno zlorabljena. A življenje gre naprej, vsaj za tiste okoli nje.

Zlobna 2. del (20. november 2025)

Zadnje poglavje v nepovedani zgodbi o Čarovnikih iz Oza se začne z Elphabo in Glindo, ki se oddaljujeta in soočata s posledicami svojih odločitev. Elphaba, ki je bila demonizirana kot Zlobna čarovnica Vzhoda, živi v izgnanstvu, skriva se v gozdovih kraljestva Oz, medtem ko nadaljuje svoj boj za svobodo nemih živali in obupano poskuša odkriti resnico o Čarovniku. Glinda pa je medtem postala čudovit simbol dobrote po vsem kraljestvu, saj živi v gradu v Smaragdnem mestu in uživa v blagodejnostih slave in priljubljenosti. Pod vodstvom gospe Morzalom Glinda Ozu nudi iskreno tolažbo in ljudi pomirja, da je pod čarovnikovo oblastjo vse v redu. Medtem ko Glindina slava raste, se pripravlja na spektakularno poroko s princem Fiyerom, a jo preganja ločitev od Elphabe.

Zootropolis 2 (27. november 2025)

Detektiva Judy Hopps in Nick Wilde sta na sledi skrivnostnemu plazilcu, ki je prispel v Zootropolis in postavlja metropolo sesalcev na glavo. Da bi rešila primer, se morata Judy in Nick naseliti v novem delu mesta, kjer je njuno rastoče partnerstvo postavljeno na preizkušnjo kot še nikoli.

Strastne ženske (27. november 2025)

Štiridesetletna Lilla dela kot parna terapevtka in je vse svoje življenje posvetila družini. Zato jo preseneti, ko jo mož zapusti zaradi mlade manikerke. Lillina hči Zsófi in njena mama, nekoč slavna igralka Vilma, se odločita, da jo bosta rešili iz depresije in samopomilovanja ter jo spodbudili k temu, da se bo znova začela dobivati. Lilla že desetletja ni več samska, zato se sprva upira, saj na skrivaj še vedno upa, da se bo mož vrnil k njej. Zato se njena mama zateče k zvijači in povabi hčer in vnukinjo v svojo podeželsko kočo, kjer jo predstavi očarljivemu novinarju, ki piše Vilmino avtobiografijo. Da bi stvari še bolj zapletla, Zsófijeva prijateljica poskuša Lillo združiti z glasnim kolegom, ki se nepričakovano pojavi in stvari še bolj zaplete.