Brezplačni vikend programi čakajo ljubitelje tržnic po vsej državi

3. nacionalni dan odprte tržnice bo potekal tretji vikend v septembru, s poudarkom na lecsóju – in ideji, da je tržnica še vedno eno najpomembnejših stičišč v življenju mestnih skupnosti.

Forum za sodelovanje tržnic in trgov letos organizira svoj nacionalni dogodek že tretjič. Poleg tega 3. nacionalni dan odprte tržnice dejansko poteka dva dni, ne enega, 19. in 20. septembra.

Moto letošnjega dogodka je »tržnica kot stičišče«, poudarek pa je tokrat na eni najpreprostejših, a vsestranskih značilnosti madžarske gastronomije, lecsóju – in sestavinah, ki jih vsebuje.

Brezplačni programi po vsej državi

Po velikem uspehu zadnjih dveh let bo letos Dan odprte tržnice izveden s še več udeleženci: brezplačni programi se pripravljajo na 22 lokacijah po vsej državi. In teh ne bo manjkalo, obiskovalci tržnice pa se bodo lahko udeležili tudi najrazličnejših dejavnosti: na primer, v tržnici na Rákóczijevem trgu bodo potekali vodeni sprehodi, na tržnici Óbuda bodo nudili nasvete strokovnjakov za gobe, na tržnici na ulici Fény bo degustacija vin, na tržnici na trgu Új Teleki pa bodo predvajali film L’ecsó.

Življenje teče tudi na podeželju: med drugim v Miskolcu napovedujejo tekmovanje v izdelovanju lecsójev, v Szombathelyju prodajalci oblačil prirejajo modno revijo, v Hévízu se pogovarjajo z naseljenimi belgijskimi, ruskimi in nemškimi družinami, v Székesfehérvárju pa organizatorji pripravljajo slivovo marmelado. Seveda je to le majhen okus neštetih posebnosti – za natančne programe se splača obiskati spletne strani posameznih lokacij.

Trgi, ki so se pridružili dogodku Open Markets Day:

V Budimpešti:

Ulična tržnica Fény

Tržnica na trgu Hunyadi

Tržnica Sashalmi

New Teleki Square Market

dvorana Lehel

Tržna dvorana na bulvarju Vámház

Tržna dvorana na trgu Rákóczi

Tržna dvorana ceste Fehérvár

Tržna dvorana na trgu Bosnyák

Tržna dvorana na ulici Kórház

Poslovni center Tétényi Road

Poslovni center Florián Square

Tržnica Távorsháza

Avtomobilska tržnica Fővárosi

Na podeželju:

Tržna dvorana mesta Szombathely

Tržnica proizvajalcev Hévíz

Tržna dvorana Pécs

Trg Pécs Hajnóczy

Tržnica Pécs Diána

Mestna tržnica Székesfehérvár

Trg pšenice v Miskolcu

Tržna dvorana Győr