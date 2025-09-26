3+1 slastna priložnost za polnjenje baterij s kraljevsko vinsko večerjo v Budimpešti

Vinska večerja ni le obrok, temveč praznovanje, v katerem se prepletajo najlepše tradicije gastronomije in vinarstva. Zbrali smo kraje v prestolnici, kjer bo srečanje okusov in vonjev zagotovo imelo velik vpliv na nas.

ARAZ

V boemski četrti Budimpešte, na ulici Dohány, nas ARAZ pričakuje s pokrito teraso vse leto, poleg tega pa ponuja okusen tedenski meni, sezonske gastronomske specialitete in edinstvene programe, degustacije vin in vinske večerje vsak mesec. V zadnjih letih so se zvrstili nadarjeni vinarji, briljantna vina in nebeške jedi, in letos ni nič drugače – po preizkušenem konceptu bodo na mizah ljubiteljev gastronomije postregli s petimi hodi in petimi vini. Čeprav je program že dolgo priljubljen in iskan dogodek v življenju ARAZ-a, zaradi raznolike ponudbe ni nobena vinska večerja enaka.

1074 Budimpešta, Dohány utca 42–44.

Vinska hiša Domus Vinorum

Vinski dom in prizorišče dogodkov Domus Vinorum se nahaja v 150 let stari stavbi, le nekaj korakov od bazilike sv. Štefana, in svoje goste pozdravlja z avtentičnim vzdušjem vinske kleti. Poleg razkošnih jedi vinske večerje, degustacije vin, folklorni programi in aktivnosti za krepitev timskega duha, obogatene z igrami na temo vina, poskrbijo za nepozaben čas, preživet tukaj. Domus si prizadeva predstaviti klasični madžarski okus in tradicije, povezane z vinom, hkrati pa ponuja idealen prostor za skupine prijateljev, poslovne ekipe in turistične skupine. Če prispete v skupini vsaj 10 oseb, imamo možnost rezervacije in zahteve za prilagojeno ponudbo.

1051 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 18.

Stelázsi

Restavracija Stelázsi v središču Óbude vas vabi na pravo potovanje skozi čas: obuja okuse dobrot, znanih z babičinih polic – a oblečenih v sodobno obleko. Domači, ljubki prostor vas ne vabi le na vsakodnevno večerjo, temveč služi tudi kot prizorišče za posebne dogodke: večerje v gledališču, glasbeni večeri in vinske večerje zagotavljajo nepozabno izkušnjo. Slednje so tudi popolnoma personalizirane, saj lahko meni izberete sami s pomočjo someljeja hkrati z rezervacijo.

1036 Budimpešta, Nagyszombat utca 3.

+1: Kult v steklu

Kukavičje jajce na seznamu, saj ne gre za stalno restavracijo, temveč za skupnost, katere srčna želja je srečanje vina, gastronomije in kulture. Serija dogodkov se je začela leta 2017 z glasbeno-vinskim večerom in se nadaljuje še danes v različnih oblikah in na različnih lokacijah v Budimpešti in po vsej državi. Vredno si je ogledati, kje se bodo pojavili v bližnji prihodnosti, saj je vedno mogoče doživeti odlično vzdušje.