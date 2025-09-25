Istanbul v Budimpešti: 5 odličnih turških restavracij, ki vas bodo pustile brez besed

Greh bi bil, če bi od turške kuhinje poznali le kebabe, ko govorimo o zelo barvitem predstavniku bližnjevzhodne gastronomije. V ponudbi turške gastronomije se pojavlja fuzija različnih kulinaričnih tradicij, kjer so bogate juhe, vegetarijanske jedi, meze, kruh in posebne mesne jedi le začetek.

Kavarna in restavracija Garden x Pebbles

V delčku trenutka nas restavracija Merve Ilgim Deprem popelje v sredozemski svet Egejskega morja, kjer manjkajo bele in surove opečne stene ter leseno pohištvo, razen bučanja morja. V intimnem, preprostem, a odličnem prostoru lahko do pol štirih uživamo v jedilniku kavarne in restavracije Garden, ki vas vabi na kulinarično potovanje, polno eksplozij okusov, v družbi zajtrkovalnih jedi, navdihnjenih s turško kuhinjo. Med specialitetami za brunch, ki obljubljajo klasičen, a hkrati sodoben okus, se lahko toplo zahvalimo krožniku simita (turški bagel), turškemu poširanemu jajcu ali omleti, palačinki baklavi ali celo turškemu lecsóju.

Če pa se zvečer ustavimo na ulici Paulay Ede utca 6, nas bo Pebbles pričakal s stilsko preobrazbo, kjer nekatere jedi, tako kot Merve, prihajajo iz območja Izmirja. Sezonski meni vključuje brezmesne jedi, pripravljene po lastnih receptih, vključno s tradicionalnimi in uličnimi jedmi, vse oblečene v sodoben slog.

1061 Budimpešta, Paulay Ede utca 6. | Vrtna kavarna in restavracija

Türkiz Budapest

V Türkiz Budapest najdemo citadelo anatolske kuhinje, ki ne le prikliče tisoč in enobarvno kalvarijo mediteranskih okusov v središču mesta, temveč tudi radosti skupnega prehranjevanja. V elegantnem prostoru, zasnovanem v skladu s klasično turško kulturo, se na mizah izmenjujejo jedi z žara na oglju, meze, pecivo iz pečice, turške klasike, morske specialitete in pristne sladice. Za nepozabne kulinarične izkušnje so odgovorne sestavine, začimbe in kuharji iz Istanbula.

1051 Budimpešta, Nádor utca 36/b

Bogazici

Restavracija, ki se odpira z notranjega dvorišča stavbe E trgovine Váci Greens, nas vabi na vznemirljivo kulinarično potovanje v regijo Bospor z zelo pisano paleto turške kuhinje. V gastronomski ponudbi Bogazici, od mezejev do turških pic in dimljenih čudes, pečenih na oglju, lahko najdemo vse, kar potrebujemo za kulturni okusni šok. Bistvo Bližnjega vzhoda lahko tukaj uživate zjutraj, opoldne in zvečer, saj poleg menija à la carte svoje stranke razvajajo tudi s sveže pečenim pecivom.

1138 Budimpešta, Váci út 133. (Poslovna stavba Váci Greens E)

Hiša Tantuni

Če bi obstajala lestvica za pristnost, bi bil to verjetno Tantuni, ki je v gastropub na ulici Krúdy Gyula utca prinesel eno od značilnosti turške ulične hrane. Tantuni je pikantna mesna kroglica, zavita v ploščat kruh, ki izvira iz anatolskega mesta Mersin. V budimpeštanski domovini lahko naročite tudi esenco, polnjeno v žemljice ali celo tacose, ki so tukaj narejeni iz mletega mesa. In čeprav lokacija na ulici Krúdy Gyula utca temelji na tantuniju, jedilnik vključuje tudi juhe, baklavo in druge sladice.

1088 Budimpešta, Krúdy Gyula utca 4.

Kavarna Bistro Dash

Kavarna Bistro Dash prinaša nebesa okusov v vrvež Vamház körúta, kjer se na jedilniku srečujejo azerbajdžanske in turške jedi. Na primer, za barve Azerbajdžana se lahko zahvalimo pristni tursu qovurmi, okuse Turčije pa prikličemo s pide (polnjeni ploščati kruh v obliki čolna) in lachamacun (turška pica). Seveda pa lahko vse ostalo poskusimo tudi v Bistro Dash, kjer ne bo manjkalo sirupastih sladic.

1053 Budimpešta, Vámház körút 10.