Okus jeseni v torti: Pita s hruškami in makom s slivovo marmelado (recept)

Res je, da je sezona jagod in malin, ki ju mnogi ljubijo, končana, vendar ni razloga za žalost, saj lahko septembra še vedno izbiramo med bolj okusnim sadjem kot kdaj koli prej, kot so grozdje, fige, slive ali hruške. Naša izbira je padla na slednji dve, naredili smo preprosto pito s hruškami in makom, ki smo jo postregli s slivovo marmelado, ki ne le naredi našo pito bolj barvito, ampak se z njo tudi zelo dobro poda po okusu.

Sestavine (za model premera 24 cm)

Za pito

6 jajc

170 g sladkorja

1 čajna žlička vanilijevega sladkorja

150 g moke

½ čajne žličke pecilnega praška

150 g mletega maka

1 čajna žlička mletega cimeta

50 ml olja

3 žlice vode

½ limonine lupinice

1 ščepec soli

7 hrušk

Za serviranje

slivova marmelada

sladkor v prahu

Priprava

Najprej segrejte pečico na 170 stopinj in dno pekača obložite s peki papirjem.

Hruške olupite, eno prerežite na pol in odstranite peško, nato pa jih narežite na manjše koščke. Ostalih 6 hrušk prerežite na pol in jih postavite na stran do uporabe. (Hruške poškropite z malo limoninega soka, da ne porjavijo!)

Za testo presejte moko, nato vanjo vmešajte pecilni prašek, cimet in mak.

Jajca ločite in rumenjake zmešajte s polovico sladkorja, vanilijevim sladkorjem, soljo in limonino lupinico, nato dodajte vodo in olje. Beljak stepite s preostalim sladkorjem, da postane čvrst, in ga skupaj z mešanico moke v več korakih vmešajte v rumenjake.

Nato v testo previdno vmešajte predhodno narezane hruške in jih zložite v pripravljen pekač, nato pa na testo polovice hrušk položite s prerezanimi stranmi navzgor in pecite v ogreti pečici približno 35–40 minut, pri čemer preverite z nabodalom.

Pito ohladite, dokler ni mlačna, nato jo narežite na koščke, potresite s sladkorjem v prahu in postrezite s slivovo marmelado.

Zahvaljujemo se Melanii Gál za recept.