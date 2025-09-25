Najboljše budimpeštanske kavarne septembra oživijo z ekskluzivnimi degustacijami in kavnimi specialitetami

Teden kave v Budimpešti letos med 22. in 28. septembrom pričakuje gurmane, profesionalce in vse tiste, ki radi odkrivajo nove okuse. Fantastičen teden, v katerem lahko dobite vpogled v svet specialnih kav in končno spoznate pravi obraz svoje ljubljene pijače!

Nezamudni kavni programi, ves teden

Med tednom, posvečenim kavi, najboljše kavarne, pražarne in bariste v prestolnici pozdravljajo ljubitelje kave s posebnimi degustacijami, delavnicami, kavnimi napitki v omejenih izdajah in edinstvenimi programi. Obiskovalci lahko pogledajo tudi v zakulisje priprave kave in se naučijo osnov trajnostne porabe kave.

Na voljo bo veliko delavnic s kavno-koktajlnimi koktajli, seans cuppinga, delavnic latte arta in to še ni vse: lahko slikate s kavo, obiščete pražarne, izdelujete denarnice iz kavnih vrečk in se celo udeležite športnih programov!

V kavarnah se bodo pojavile tudi delavnice kombiniranja čokolade in kave, delavnice s filter kavo in božanske slaščice. In še nismo govorili o nepozabnih promocijah ob veselih urah in dnevnih zabavah!

Vznemirljivi programi smetane kavne industrije

Več kot 60 odličnih kavarn se je pridružilo Budapest Coffee Week: na edinstvenem festivalu kave lahko uživate v programih VAJ, Nosh, Madal, Strudel Garden, MiNi Kávézó, Lion’s Locker, Budapest Baristas, Ivy Coffee, Pine, Vivina’s Cafe, Cause, Kaffer, Waycup, Kastner Kommunity, Scruton in mnogih drugih priljubljenih kavarn.

Poleg tega sodelujoče restavracije pripravljajo svoje lastne pijače, ki jih boste lahko okusili samo in izključno na Budapest Coffee Week.

»Kavni potni list« vas ne bo le vodil skozi najbolj vznemirljive lokacije: z njegovo pomočjo boste lahko zbirali fantastična kavna doživetja in žige, s katerimi se lahko uvrstite v ring za dragocene nagrade.

Med sponzorji dogodka so priznane blagovne znamke, kot so &T – prvi madžarski vrhunski tonik, Mystic Garden, znan po svojih probiotičnih gaziranih pijačah, Pesti Drinks, in zvezdnika rastlinskih pijač, Oatly in Sproud. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani Budapest Coffee Week s klikom tukaj.