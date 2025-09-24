MVM ZENERGIA je priredil impresiven obletni koncert v športni dvorani

MVM je desetič organiziral dobrodelni koncert MVM ZENERGIA, ki je letos prvič potekal v športni dvorani Papp László Budapest. (x)

Na poseben obletni večer je več tisoč gledalcev lahko poslušalo prearanžirane, simfonične transkripcije klasičnih in pop glasbenih del, ki temeljijo na temi štirih elementov – ognja, vode, zemlje in zraka. Cilj letošnjega dogodka je bil poleg umetniške izkušnje tudi posvetiti pozornost in podporo družbenim ciljem.

Na odru so nastopili priznani umetniki, kot so Magdi Rúzsa, János Balázs, Petra Gubik in Concerto Budapest pod taktirko Andrása Kellerja. Umetnikom so se pridružili še mešani zbor madžarske šole Kodály Zoltán, Sárközy Collective in več mladih talentov, ki so osvojili nagrado Junior Prima.

Pesmi ob simfonični spremljavi in poseben vizualni svet so skupaj ustvarili edinstveno izkušnjo za občinstvo. Večer je vodil Ádám Bősze, vizualno režijo pa je poskrbel Ambrus Törőcsik.

»Tako kot je MVM iz srednje velikega podjetja zrasel v prevladujočega akterja na področju energetike na Madžarskem in v regiji, je MVM ZENERGIA v desetih letih iz ideje zrasel v enega najbolj edinstvenih dobrodelnih dogodkov v državi. Za nas je to skupna zgodba, ki jo pišemo skupaj z umetniki, občinstvom in organizacijami civilne družbe. Je tudi najbolj značilna oblika našega družbenega angažiranja: hkrati podpiramo mlade talente, kulturo in dobre namene, hkrati pa vedno znova doživljamo, da se dobra energija vedno rodi v skupnosti,« je dejal Károly Mátrai, izvršni direktor skupine MVM.

Umetniška izkušnja življenja

Umetniški vodja dogodka je bil ponovno János Balázs, pianist, dobitnik nagrad Liszt in Kossuth, umetnik, dobitnik nagrad Prima in Junior Prima, redni član MMA, čigar prispevek je bil v zadnjih desetih letih bistven pri ustvarjanju programa.

»Obletni koncert nam je dal priložnost, da se ozremo nazaj na preteklo desetletje, pa tudi da pogledamo naprej. Ena največjih vrednot MVM ZENERGIA je, da lahko skupaj z občinstvom na novo premisli o mestu klasične glasbe v današnjem svetu. Veliko prispeva k izkušnji, da na odru skupaj stopijo mlajši in izkušenejši izvajalci – to je vedno navdihujoča situacija za obe strani,« je poudaril János Balázs.

»Redko se zgodi, da pevec lahko poje v tako posebni orkestraciji, s simfonično spremljavo, v tako velikem prostoru in s tako plemenitim namenom. Zame je MVM ZENERGIA sporočilo, da lahko glasba resnično poveže ljudi okoli skupnega cilja. Vesel sem, da sem bil po letu 2022 lahko tudi letos del tega večera,« je dejal Magdi Rúzsa.

Koncert in dobrodelnost gresta z roko v roki

Dobrodelno poslanstvo koncerta je tudi v obletnem letu ostalo enako: MVM je celoten znesek, zbran z vstopnicami za podporo, namenil podpori civilnim organizacijam. Občinstvo se je lahko na spletnem glasovanju odločilo, katero fundacijo naj MVM letos podpre. Rezultati so bili razglašeni na koncertu.

Na podlagi skoraj dvajset tisoč glasov je fundacija Hospital-School Foundation prejela podporo MVM. Organizacija pomaga učencem, ki se dolgotrajno zdravijo in so dlje časa ločeni od šolske skupnosti. S pomočjo prostovoljcev in pedagogov zagotavljajo individualne učne programe, da lahko med okrevanjem ostanejo del izobraževanja in skupnosti.

Če bi želeli naslednje leto doživeti umetniško izkušnjo življenja MVM ZENERGIA ali vas zanima več informacij, kliknite tukaj za več informacij.