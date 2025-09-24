Akademija Liszt bo to jesen gostila poseben rojstnodnevni koncert

Kritiki so spomladi 1990 govorili o »briljantnih mladih ljudeh«. Takrat je bil javnosti predstavljen zbor Purcell, György Vashegyi pa je komaj leto kasneje ustanovil svoj drugi ansambel, orkester Orfeo. (x)

To so bila leta sistemskih sprememb – tudi v domačem glasbenem življenju, saj so komaj dvajsetletni dirigentski temelji v koncerte in kasnejše posnetke vnesli novega duha, višjo raven prefinjenosti zgodovinske izvedbe. Od takrat naprej se je vzporedno nadaljevalo izobraževanje umetniške skupnosti in občinstva, odprtega za sprejemanje glasbe, ter odkrivanje in ponovno odkrivanje vedno novejših del.

Melodije slavnih mojstrov dunajskega baroka

Velika dvorana Akademije Liszt bo zvečer 4. oktobra gostila skupni jubilejni koncert, v katerem bodo proslavili to tri desetletja in pol dolgo zgodbo ter kulturno oblikovane dosežke obeh ansamblov. Te Deum – naslov lahko razumemo kot izraz hvaležnosti tako izvajalcem kot občinstvu, medtem ko bo sam program ponovno poudaril pomembno dejavnost Györgyja Vashegyija, ki je širila repertoar in oblikovala okus.

Cerkvena glasba in posvetna dela, ki bodo izvedena na koncertu, so delo skladateljev (Antonio Caldara, Francesco Bartolomeo Conti, Johann Joseph Fux in Jan Dismas Zelenka), ki so bili v svojem času slavni mojstri dunajskega baroka, a katerih dela pozna veliko manj ljudi, kot si jih danes zaslužijo.

Od ustanovitve zbora Purcell in orkestra Orfeo sta nas seznanila s številnimi takimi skladatelji, francoskimi, nemškimi in italijanskimi. Zdaj imamo mojstre, ki so skladali v prvi polovici 18. stoletja, večinoma kot spoštovani glasbeniki cesarskega dvora, ki so služili Karlu III., očetu Marije Terezije. Lahko jih štejemo za Haydnove glasbene prednike, njihova dela pa še vedno ohranjajo svojo svežino.

To bomo doživeli na koncertu 4. oktobra, saj lahko vidimo, da so György Vashegyi in njegova dva ansambla prav tako mladi in energični kot pred tremi desetletji in pol.