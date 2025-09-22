5 neverjetnih joga studiev v Budimpešti, kjer lahko podprete svojo jesensko prenovo z zračno jogo

Če bi to jesen radi stopili iz cone udobja – oziroma »leteli« – je zdaj čas, da preizkusite zračno jogo! Ta posebna oblika vadbe vas hkrati krepi, sprošča, oblikuje in napolni z adrenalinom. Nič ne podpira vaše jesenske prenove bolje kot to!

Zračna joga ni nič drugega kot inovativna oblika joge, polna izzivov. Vaje se izvajajo z materialom, obešenim s stropa, imenovanim viseča mreža, ki pomaga telesu, da se dvigne v zrak, in doseže se blagodejen učinek gravitacije in joge. Hrbtenica se razbremeni, okrepi se drža, občutek za ravnotežje, krvni obtok in mišice trupa: kaj več potrebujete? Seveda lahko vse to počnete v varnem, sproščujočem okolju, če obiščete enega od naslednjih studiev.

Opomba: zračna joga ni priporočljiva za ljudi s težavami s srcem ali hrbtenico, zato se je pomembno, da se pred začetkom pogovorite z inštruktorjem o morebitnih zdravstvenih težavah!

Inverz – Zračna joga in še več

Inverz ima zdaj dve lokaciji za tiste, ki bi radi izkusili veselje do fit in nebolečega vsakdanjega življenja. Prvi studio Inverz je leta 2021 ustanovila Mona Ángyán, certificirana inštruktorica zračne joge in specialistka za rekreacijo, danes pa ekipa sedmih inštruktorjev zagotavlja telesno in duševno regeneracijo. V Inverzu v 12. okrožju lahko vadite zračno jogo v družinam prijaznih tečajih v majhnih skupinah, medtem ko lahko v čistih stenah veličastnega studia v 1. okrožju preizkusite več vrst vadbenih tečajev. Sprostitev s pojočo skledo, pilates ob palici, tečaji zračne fitnesa in široka paleta masažnih tretmajev – vse s celostnim pristopom, v najboljših rokah!

1126 Budimpešta, Ugocsa utca 5. | 1011 Budimpešta, Hunyadi János út 3.

PRÁNA zračna joga

Ni vam treba dolgo čakati, PRÁNA bo po Debrecenu odprla svoja vrata tudi v prestolnici: čudovit razgled iz studia bo zagotovo očaral srca budimpeštanskih navdušencev nad jogo! Od 15. septembra se lahko v najnovejši škatli z dragulji v središču mesta kadar koli v dnevu udeležite 11 različnih vrst vadb. V dih jemajoči notranjosti se lahko dvignete tudi v zrak na 3 različnih vadbah zračne joge, preizkusite pa lahko celo kolo za jogo in pilates. Urnik 80 kvadratnih metrov velikega studia vsem ponuja posebno priložnost za sprostitev – tako na tleh kot v zraku.

1065 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 31.

Zračna joga Madžarska

Zračna joga Madžarska je prava Meka zračnih športov: studio v središču mesta vsak dan v tednu vabi tiste, ki se želijo ukvarjati z zračno jogo ali celo zračno gimnastiko. V urniku lahko vsakdo najde najprimernejšo obliko vadbe in stopnjo težavnosti, ne glede na to, ali ste popoln začetnik ali napredni. Zahvaljujoč njihovemu edinstvenemu izobraževalnemu sistemu se lahko nenehno udeležujete tečajev na višjih in višjih stopnjah, kar zagotavlja odlično motivacijo za redno vadbo. V studiu lahko celo organizirate dekliščino ali rojstnodnevno zabavo!

1074 Budimpešta, Dohány utca 28.

Adriaerial

Adri in njegova ekipa ponujajo sproščujoče tečaje zračne joge za oblikovanje telesa v sončnem studiu v središču mesta. In če bi vaje raje izvajali doma, ni problema: nekatere vrste tečajev lahko obiskujete celo na spletu. Adriaerialov urnik vključuje različne tečaje svile, viseče mreže in zračne joge, v okviru zasebnih ur pa lahko izkoristite tudi prilagojen načrt vadbe. Lahkotne, ženstvene oblike vadbe lahko izvajate skupaj s fantastično skupnostjo, na vseh stopnjah, saj – kot bi rekli inštruktorji – “je življenje boljše na glavo.”

1073 Budimpešta, Erzsébet körút 54.

Mantra joga

Mantra joga čaka navdušene ljubitelje joge v Budi, v parku Mechwart. Na voljo so različni tečaji, vključno z zračno jogo. V očarljivem studiu se lahko udeležite skupinskih in individualnih tečajev, svoje fizično in duševno počutje pa lahko podprete tudi z masažnimi tretmaji. Zahvaljujoč tečajem in umikom se lahko približate sebi in svetu joge – saj je ta oblika vadbe za vsakogar, Mantra joga pa vam pomaga najti pot do nje.

1027 Budimpešta, Margit körút 31–33.