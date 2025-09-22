Nečloveško presenetljive instalacije so prispele v budimpeštanski muzej svetlobne umetnosti

Razstava Več kot človek v muzeju svetlobne umetnosti, ki bo odprta od septembra, predstavlja skoraj 40 umetniških del, od katerih nas bo vsako spodbudilo k ponovnemu premisleku o našem človeku osredotočenem pogledu na svet.

V očarljivem muzeju svetlobne umetnosti v prestolnici se bo od septembra odprlo novo vesolje: podobno kot v prejšnjih letih bodo v muzeju svetlobne umetnosti na ogled instalacije, projekcije in imerzivna dela na meji med umetnostjo in znanostjo: hkrati bomo lahko uživali v dih jemajočem razgledu in razmišljali o prihodnosti človeštva.

Več kot človek // Muzej svetlobne umetnosti

Razstava Več kot človek presega običajen človeku osredotočen pogled in prikazuje, kako je življenje prepleteno od mikroskopskih svetov do medplanetarnih obzorij. Izkusimo lahko, kako je, ko laserski žarek razkrije skrivne arhitekture pajkovih mrež, pisani stekleni diski preoblikujejo našo percepcijo ali pa starodavne cianobakterije pomagajo v boju proti učinku tople grede.

Dela, razstavljena v Muzeju svetlobne umetnosti, odpirajo tudi perspektive, ki presegajo običajne okvire biologije, in poleg rastlin, živali, gliv v nekaterih primerih v koncept “življenja” vključujejo tudi tehnološke entitete, ki jih je ustvaril človek, in celo umetno inteligenco.

Eden pomembnih ciljev razstave, na kateri so predstavljena tudi dela znanih mednarodnih umetnikov, je usmeriti pozornost na širše, bolj raznolike oblike zavesti. Spodbuja nas, da ne bomo zgolj opazovalci, temveč da oblikujemo svoj odnos do sveta okoli nas na podlagi sodelovanja in medsebojne pozornosti.

Seznam umetnikov in postopek nakupa vstopnic na spletu si lahko ogledate TUKAJ.