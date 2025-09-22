5 živahnih restavracij v Budimpešti, kjer se srečujejo literarni programi

V Budimpešti je več vznemirljivih kavarn, kjer so del paketa sodobna literatura, družabna izkušnja ter kakovostna hrana in pijača. Zbrali smo nekaj odličnih krajev, kjer obiskovalce pogosto sprejmejo z branjem in literarnimi večeri.

Nyitott Műhely

Če obstaja kraj v Budimpešti, kjer je literatura sestavni del vsakdanjega življenja, je to Nyitott Műhely, ki ga vodi László Finta. Restavracijo na ulici Ráth György bi lahko najbolje opisali kot skupnostni prostor, podoben dnevni sobi, kjer med knjigami in drugimi literarnimi relikvijami potekajo branja, predstavitve knjig in delavnice. Občinstvo in ustvarjalci tukaj resnično obstajajo v istem prostoru: ni velikega odra, le neposredno vzdušje, kot da bi bili v stanovanju dobrega prijatelja. V zadnjih letih je bila v Nyitott Műhelyju organizirana tudi ena najbolj vznemirljivih serij literarnih pogovorov, večeri Késelés Villaval.

1123 Budimpešta, Ráth György utca 4.

Kavarna Magvető

Kavarna Magvető, ki se nahaja v osrčju ulice Dohány utca, je kavarna, knjigarna in prostor za literarna srečanja. Založba Magvető jo je ustanovila leta 2017 in gostom ponuja zajtrk, kavo in dobra vina, na voljo pa je tudi celotna ponudba založnika za nakup – običajno pa so tukaj predstavljene tudi nove izdaje. Poleg del založnika kavarna redno gosti tudi predstavitve drugih knjig, pogovore in literarne večere, zaradi česar je pravi kulturni prostor, kjer se bralci in avtorji lahko srečajo osebno.

1074 Budimpešta, Dohány utca 13.

Három Holló

Három Holló, odprt v senci mostu Erzsébet, deluje od leta 2017. Svoja vrata je odprl ob 140. obletnici rojstva Endreja Adyja in je bil poimenovan po pesnikovem ljubkem pubu poleg Opere. Kraj si je zamislil nekdanji ustanovitelj Eckermanna, literarni znanstvenik Wilhelm Droste, ki očitno goji strast do združevanja kulture in gostoljubnosti. Trije krokarji obiskovalce čakajo na treh nadstropjih: gledališka dvorana gosti koncerte in predstave, Salon Duna gosti manjše kulturne dogodke in branja, kavarna zgoraj pa se osredotoča na hrano in pijačo, revije in prijetne pogovore.

1052 Budimpešta, Piarista köz 1.

Hadik

Kavarna Hadik je bila eno legendarnih središč literarne mrzlice v desetletju 1910: Frigyes Karinthy, Dezső Kosztolányi in Zsigmond Móricz so jo med drugim imeli za svoj stalni kraj. Restavracija, prenovljena leta 2010, je obudila nekdanje kavarniško vzdušje: klasična notranjost obuja svet svojih velikih predhodnikov – morda v še bolj elegantni zasnovi. Restavracija-kavarna še danes pozdravlja obiskovalce z močno gastronomsko ponudbo, hkrati pa poskuša nadaljevati podedovano tradicijo in pogosto gosti literarne in druge umetniške programe.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 36.

Kelet Kávézó és Galéria

Kelet Kávézó és Galéria, ki se prav tako nahaja na ulici Bartók Béla út, je klasična hibridna umetniška kmetija: kavarna, orientalski bistro in kulturni prostor hkrati. Na stenah lahko občudujete mesečno spreminjajoče se razstave, na policah pa vas čakajo stotine knjig, da eno od njih odnesete domov – v zameno pa morate pustiti delo, ki ste ga prinesli s seboj. Posebej velja omeniti programsko serijo Kelet Kult, ki prijetno in navdihujočo notranjost napolni z literarnimi razpravami, večeri poezije, filozofskimi okroglimi mizami in akustičnimi koncerti.

1114 Budimpešta, ulica Bartúk Béla 29.