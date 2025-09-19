Čudovita učna pot vas vabi na lahkoten jesenski sprehod le eno uro iz Budimpešte

V aglomeraciji Budimpešte se nahaja mesto, ki skriva čarobno majhno jezero, a morda le malo ljudi ve za ta biser. Ob jezeru Tőzeges v osrčju Gyömrőa vas čakajo doživetja blizu narave!

Jezero Tőzeges v Gyömrőu in učna pot Tőzeges, ki ga obdaja, se nahajata le eno uro iz Budimpešte. Med sprehodom ob njem ne morete le občudovati divje romantične okolice jezera, temveč izkušnjo izleta obogatijo tudi ilustracije, ki so jih izdelali otroci, in informativne table z zanimivimi dejstvi.

S skeniranjem QR kod na tablah lahko rešujete tudi interaktivne naloge.

Jezero Tőzeges je obdano s trstičjem, ki se nežno ziblje v rahlem vetru, otoki in polotoki pa krasijo okolico jezera in nudijo dom bogati favni in flori območja. Umetno jezero, ki se razprostira na približno 3,3 hektarja površine, je priljubljena izletniška točka za ribiče in ljubitelje narave, obiskovalci pa uživajo v opazovanju pisanega ptičjega sveta.

Območje je brezplačno za ogled, učna pot pa je zasnovana tako, da je idealna za sproščujoč sprehod, med katerim lahko občudujemo bujno zeleno trstičje in jezersko vodno ogledalo, ki se lesketa v jesenskem soncu. Ponekod skozi trstičje vodijo lesene deske, zgrajene nad vodo, na enem delu območja pa se v jezero razteza majhen polotok.

Pot je izjemno primerna za družine, različne postaje bodo pritegnile tako otroke kot odrasle. Toplo jo priporočamo vsem, ki radi preživijo čas v naravi!