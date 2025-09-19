Posebna dimniška torta poskrbi za nepozaben jesenski piknik v mestnem parku

Kdaj, če ne v prijetni jesenski svetlobi babjega poletja, se splača prirediti piknik v mestnem parku s sveže pečeno dimniško torto v roki?

Nič ne bi bilo lažjega od tega, če iščete tako zgodnje jesensko doživetje, saj pekarna dimniških tort Édes Mackó, ki se nahaja poleg živalskega vrta, ponuja dimniške torte v različnih oblikah.

Ljubitelji tradicionalnih okusov bodo našli popolno sladico za prijeten sprehod po kosilu, pa tudi tisti, ki vedno iščejo nekaj novega.

Za tiste, ki so pustolovski in si želijo zgodnjega jesenskega piknika, priporočamo Kürtős Fondü, ki je na voljo v različnih različicah, kjer bodo še vedno pareči se rezini Kürtőskalácsa popolni, če jih pomakate v različne prelive. Če nas boste poslušali, se odpravite v mestni park na septembrski vikend in si piknik naredite nepozaben s Kürtős Fondü!

Édes Mackó Kürtőskalács-cucrászda

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 14-16.

Facebook