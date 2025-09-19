Brezplačni gastro festival v prestolnici prihaja s posebnimi okusi in odličnimi skupnostnimi programi

14. septembra bo srce Budimpešte napolnila neprimerljiva, pikantna aroma: prihaja 9. festival Sólet!

Eden najbolj pričakovanih programov Tedna sinagoge bo tokrat potekal na novi lokaciji, v parku Mestne hiše, kjer boste lahko z veliko žlico pojedli veliko judovskih tradicij in skupnostnih doživetij – in seveda nebeške različice sóleta. Na jedilniku bodo tudi madžarski, izraelski, indijski in fit sólet.

Priljubljen gastro program bo zdaj že devetič postregel na tisoče porcij sóleta, ki ga bodo na krožnikih postregli 4 zvezdniki in 4 ambasadorji. Letos so ambasadorji sóleta nihče drug kot rebetzin Tzivia Myers in vplivnež, rabin Jonatán Megyeri ter medijski guru, čarovnica Anikó Ungár in voditelj András Sváby.

Več informacij o dogodku najdete na tej povezavi.