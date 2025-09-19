5 senzacionalnih zajtrkovalnic v Budimpešti, kjer lahko začnete jesenska jutra s francoskim toplim sendvičem

Topel sendvič je prava jesenska »tolažilna hrana«, eno najljubših sredstev za zatiranje lakote v sezoni. Pa poznate nekoliko bolj prefinjeno, francosko različico klasičnega vročega sendviča? Čas je, da okusite hrustljavo, z bešamelom prepojeno poslastico nekronanega kralja in kraljice počasnih brunchev! Tukaj je 5 zajtrkovalnic v Budimpešti, kjer so na jedilniku tudi božanski sendviči Croque.

Zajtrkovalna kavarna KicsiZso

Ko gre za najbolj okusen francoski topli sendvič, KicsiZso zagotovo ne sme manjkati na seznamu! Croque zaseda vidno mesto na jedilniku tega raja za brunch, ki letos praznuje 10. rojstni dan, ikonična poslastica zajtrkovalnice pa je že osvojila srca mnogih. Seveda, tako kot vse ostalo, tudi KicsiZso naredi tega resnično posebnega: namesto klasičnega gorčičnega bešamela se uporablja omaka cheddar, okusen sendvič pa je prelit s sirovimi koščki. Najboljše pri KicsiZso je, da lahko izbirate med tremi različnimi različicami Croque sendviča, saj poleg klasičnega menija vključuje tudi pikantno neapeljsko salamo-scamorzás in odličen topel sendvič z BBQ govejo prsi! In če se vam ocvrtih jajc naveličajo, lahko v ikonični zajtrkovalnici Buda naročite tudi francoski sendvič s poširanimi jajci.

1027 Budimpešta, Frankel Leó út 11.

Escake

Jedilnik Escake na ulici Németvölgyi út je poln dobrot, zato bodite na nogah, če lahko izbirate med nebeškimi jedmi. Pomagali vam bomo pri odločitvi: začnite z eno od različic Croque sendviča! Poleg znanih Monsieur in Madame, prelitih z ocvrtim jajcem, lahko naročite tudi Croque Mademoiselle ali Croque Chèvre, prelit s kozjim sirom, da ugajate veganom. Poleg tega so francoski topli sendviči v tej gorski škatli z dragulji narejeni iz kruha s kislim testom – polni vsega, znotraj in zunaj!

1126 Budimpešta, Németvölgyi út 36-38.

Buristas v Budimpešti

Podružnici baristov v Budimpešti, tako v Pešti kot v Budi, vesta, da dober zajtrk ne more biti popoln brez sendvičev Croque. Tukajšnje dobrote so pripravljene s prekajenim bešamelom, Croque Madame pa je nenavadno prelit s poširanim jajcem. A to še ni vse: baristi v Budimpešti bodo gurmane navdušili s Croque Salmon z lososom in kaviarjem, ljubitelje sira pa s Croque Fromage! In o tartufovem olju še nismo govorili …

1053 Budimpešta, Múzeum körút 15. | 1027 Budimpešta. Kacsa utca 11.

STIKA

Med značilnimi jedmi restavracije STIKA, restavracije z zajtrkom v središču mesta, ki se nahaja na ulici Dob, je slasten vroči sendvič: Monsieur STIKA je prava ikona, narejen iz kruha s kislim testom, bogato obložen s šunko, stopljenim gavdom, bešamelom in ocvrtimi jajci. Francoski zajtrk je resnično pristen z dodatkom sladke žemljice – kdo bi se lahko uprl francoskemu toastu z vanilijevim sladoledom, sadjem in javorjevim sirupom?

1072 Budimpešta, Dob utca 46/a

À la Maison Grande

À la Maison Grande že več kot desetletje ponuja nebeške jedi v osrčju mesta, vse v neprimerljivi notranjosti. Prefinjena restavracija z zajtrkom ima že od samega začetka na svojem jedilniku krokete, ki jih lahko uživate tudi kot del celodnevnega zajtrka. Omeniti velja, da je francoska restavracija za brunch svojim sendvičem dodala tudi malo italijanskega pridiha: v À la Maison Grande je kruh iz kislega testa prelit z bešamel omako, mocarelo, sirom provolone in pršutom cotto. Prava klasika, ki bi jo moral poskusiti vsak ljubitelj bruncha!

1052 Budimpešta, Szervita tér 3.