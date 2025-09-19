5 čarobnih teras v Budimpešti in okolici, kjer lahko uživate v septembrskem soncu

Čeprav se noči hladijo, nas toplejše vreme čez dan mika, da preživimo čim več časa na prostem. Zbrali smo nekaj teras, kjer poleg razkošne gostoljubnosti okolje ponuja tudi osvežitev.

Spoon The Boat

Med zlatim septembrskim soncem je terasa Spoon eno najbolj romantičnih in navdihujočih prizorišč v mestu: nazdravljanje ob sončnem zahodu, okusen prigrizek ali osvežilni koktajl zlahka naredijo jesenske popoldneve nepozabne. Naj gre za zmenek, srečanje s prijatelji ali malo časa zase, vsak trenutek na terasi Spoon dobi novo barvo – v skladu z motom kraja se je tukaj zlahka zaljubiti v Budimpešto. Vznemirljiva pobuda, Delavnica dela in igre, je odlična izbira za podjetja, ki želijo ekipo sprostiti iz običajnega okolja sejnih sob.

1052 Budimpešta, Vigadó tér, privez 3

Bazar Budapest

Z vročim poletjem se središče Budimpešte znova razživi, zgodnji jesenski sončni žarki pa vabljivo sijejo na eno od skritih teras na ulici Dob utca. Skrivni vrt Bazaar Budapest, obdan z bujnim rastlinjem, je idealna lokacija za udobno, sproščeno kosilo, popoldne s koktajli ali prijetno večerjo pod zvezdnatim jesenskim nebom. Na notranjem dvorišču, ki prikliče vzdušje orientalskih bazarjev, se na žaru na oglje pečejo zrezki, v kadilnici pa se pripravljajo dimljene, dišeče BBQ specialitete, medtem ko nežne in afro house melodije poskrbijo, da so večeri babinjega poletja ob koncih tedna še bolj nepozabni.

1072 Budimpešta, Dob utca 18.

Rókusfalvy Fogadó, Etyek

Zlate luči babjega poletja v Etyeku so še posebej lepe z udobne terase Rókusfalvy Fogadó: od tu se pred nami razprostira valovita panorama vinogradov, morje švabskih hiš v Etyeku in silhueta Budimskih gora. Fogadó v malomeščanskem slogu ne vabi le s sezonskimi jedmi in tradicionalnimi nedeljskimi kosili, temveč tudi z dejstvom, da njegova terasa ob vsakem času dneva kaže drugačen obraz: mirno kavo zjutraj, opoldne kosilo v družinskem slogu z vinom in romantičen umik zvečer. Kraj, kjer zlate luči jeseni kronata pokrajina in fantastična gostoljubnost.

2094 Etyek, Alcsúti út 4.

Róma Ételbár

V ulici Csalogány v Budi se skriva legendarna majhna restavracija, zasnovana za kosilo, ki se od svojega ponovnega rojstva leta 2020 zvesto drži retro vzdušja s karo prti. Izbor hrane je takšen, kot da bi jedi prišle iz kuhinje babice z odličnim kulinaričnim znanjem: mesno juho, ocvrto meso in sire, zelenjavo ali skuto csussá običajno spremlja vrč malinovega sirupa ali morda dolg sprehod. Mizo lahko rezervirate celo med tednom, ob vikendih pa ne dovoljujejo po vrstnem redu prijave: tudi to prispeva k pristnemu vzdušju terase, ki se nahaja na pločniku.

1015 Budimpešta, Csalogány utca 20.

Zappi Napoletana

Vzpon neapeljskih picerij je eden najboljših gastronomskih dosežkov v Budimpešti v zadnjem času – vendar izstopa Zappi na trgu Széll Kálmán, ki ne ponuja le čudovitih pic, temveč tudi prijeten, zelen vrt, ki obiskovalce vabi na italijansko kosilo ali večerjo v septembrskem soncu. Sladokusci ne smejo zamuditi domačega tiramisuja v restavraciji, po katerem se bomo zagotovo občasno vrnili v picerijo Buda, ki ponuja bisere južnoitalijanske kuhinje.

1024 Budimpešta, Széll Kálmán tér 9.