3 kul kraji v Budimpešti, kjer lahko uživate v kosilu

Med kosilom se vam ni treba zadovoljiti z običajnimi sendviči ali hitro hrano: Budimpešta je polna kul krajev, kjer goste pričakajo z okusnimi in raznolikimi meniji. Priporočamo tri izjemne možnosti.

ARAZ

Restavracija ARAZ pričakuje svoje goste v osrčju 7. okrožja, kjer vsak dan v tednu ponujajo ugoden in okusen kosilni meni. Jedilnik, ki se spreminja iz tedna v teden, vključuje madžarske in mednarodne jedi, iz katerih si lahko sestavite dvo- ali trihodno kosilo po svojem okusu. Med tednom lahko izbirate med dvema juhama, štirimi glavnimi jedmi in tremi sladicami, ob vikendih pa si lahko v okviru razširjenega menija privoščite tudi mineralno vodo ali brezalkoholno pijačo, kozarec vina ali piva in skodelico kave. Vse to lahko uživate tudi na notranji terasi restavracije, ki sprejema goste tako pozimi kot poleti.

1074 Budimpešta, Dohány utca 42–44.

Babutzi Flórián tér

Brez dvoma Babutzi, ki se nahaja na Flórián udvarju, ponuja enega najboljših kosilnih menijev v prestolnici glede na ceno in vrednost, »mlajši brat« priljubljene kavarne v Városmajorju, kjer lahko gostje vsak dan izbirajo med možnostjo A in B, ne glede na to, ali si želijo dobro juho ali glavno jed samostojno ali kombinacijo obeh. Med jedmi skoraj vedno najdemo tako klasične kot bolj eksperimentalne okuse. Poleg dnevne izbire menija si velja ogledati tudi odlično tedensko ponudbo jedi, med stalnimi artikli pa nas čakajo čudovito pecivo, zajtrki, superbowli in sladice.

1033 Budimpešta, Polgár utca 8–10.

Bistro KERT

Zelena oaza blizu mestnega središča, a zaščitena pred vrvežem: to je Bistro KERT, kjer izbira, ki se spreminja iz tedna v teden, čaka tiste, ki si želijo okusnega in elegantnega, a hkrati hitrega kosila. Če prelistavamo jedilnik, očitno prevladuje kakovost pred količino: teden za tednom lahko izbiramo med eno ali dvema čudovito pripravljenima jedma. KERT torej ni kraj, kamor se odpravite vsako kosilo, je pa vedno znova ena najboljših izbir za poslovno kosilo ali kot majhno nagrado zase. Ob hrani pa lahko srkate specialitete, kot sta italijanski prosecco ali tropski Mango Smash. 1146 Budimpešta, Thököly út 57/b