Razkrito je, kdo bo letos glavni junak pravljičnega svetlobnega kraljestva Vrta luči Vrt luči 2025 prihaja!

Na veliko veselje družin in ljubiteljev romantičnih programov bo Vrt luči ELTE letos oktobra znova napolnjen s sijajem, ki bo zagotovo pozlatil naše vse bolj temne večere.

Letos so se v botanični vrt številka ena v prestolnici že tretje leto zapored preselila pravljična bitja. Po čarobni Aličini čudežni deželi so nam nostalgičen nasmeh na obraz narisali očarljivi škratje Aprajafalva.

Najnovejša srčna zgodba priljubljene multimedijske in svetlobne razstave Vrta luči nas bo letos popeljala vse do Nikollandije, kjer bomo lahko spremljali dogodivščine nagajivega dečka Petra Pana. Med bleščečim sprehodom lahko srečamo morske deklice, vile, Indijance in pirate ter morda celo izvemo skrivnost večne mladosti.

Nadaljnja obvestila o natančnem odprtju in informacijah o vstopnicah pričakujemo na Facebook strani Botaničnega vrta ELTE.