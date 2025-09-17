Okolju prijazen in trajnosten promet lahko praznujemo z brezplačnim in barvitim programom

Letos bo največja evropska prometna in okoljska kampanja, Evropski teden mobilnosti, potekala že 24. zapored.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti bosta Budapest Transport Center in Metropolitanska občina Budimpešta med 16. in 22. septembrom z različnimi programi opozorila na okolju prijazne in trajnostne možnosti prevoza v Budimpešti.

Cilj serije dogodkov je predstaviti pomen odgovorne izbire prevoznega sredstva, poudariti vplive avtomobilskega prometa na okolje, nesreče in mestno krajino, opozoriti na prednosti trajnostnega prometa ter na potrebo po razvoju javnega prevoza, kolesarjenja in hoje.

Vrhunec budimpeštanske programske serije letos je Vikend brez avtomobila 20. in 21. septembra, ko bodo od Kálvinovega trga do mostišča mostu Szabadság v Budi in na Pesti alsó rakpart potekali programi, ki bodo spodbujali okoljsko ozaveščenost in trajnostni promet. Med vikendom lahko preizkusite različna trajnostna prevozna sredstva, nostalgična in sodobna vozila ter si ogledate delo ponudnikov javnih storitev.

O organizaciji prevoza v Budimpešti in razvoju javnih prostorov se lahko seznanite tudi s tematskimi mestnimi sprehodi.

Več informacij o programu najdete na spletni strani BKK s klikom tukaj ali na dogodku na Facebooku na tej povezavi.