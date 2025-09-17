5 čarobnih skrivnih vrtov v prestolnici, kjer lahko najdete mir

Čeprav imamo radi Budimpešto in je mestni vrvež tisto, zaradi česar je prestolnica resnično prestolnica, se včasih vsakdo mora umakniti od vseh dražljajev. Skrivni vrtovi Budimpešte so idealen kraj za to, kjer vas obdajajo tišina, umetnost in narava.

Vrt galerije Koller

Vrt skulptur galerije Koller je košček zelene oaze v gradu Buda, kjer umetnost in kultura oživita. Vrt v renesančnem slogu je že desetletja edinstven element galerije in pozdravlja tiste, ki si želijo miru in tišine. Pogled na čudovito izdelane bronaste in marmorne kipe, skrite med zeleno vegetacijo, bo navdušil vsakega ljubitelja umetnosti, saj medtem ko se naša telesa sproščajo ob poslušanju nežnega žuborenja fontane, se lahko naši umi potopijo v opazovanje del. Če iščete navdih ali želite meditirati v tišini, je vsak kotiček vrta galerije Koller otok spokojnosti.

1014 Budimpešta, Táncsics Mihály utca 5.

Vrt galerije Longtermhandstand

Skrivnostna stavba v Budi skriva skriti vrt, kjer nas obdaja sodobna umetnost. Čarobni notranji vrt galerije Longtermhandstand, ki se nahaja v bližini južne železniške postaje, izžareva očarljivo energijo, zeleno okolje in petje ptic pa sicer strogo okolico napolnita z barvami. Vila je bila zgrajena v tridesetih letih prejšnjega stoletja in zdaj deluje kot galerija, ki ohranja sledi družine, ki je prej živela tam, začinjene s sodobnimi deli. Enako lahko rečemo za notranji vrt, kjer lahko naletimo tudi na mojstrovino, medtem ko mirno sedimo v senci ogromnih dreves in se prepustimo opojni mešanici mirnega okolja in sodobnega duha.

1016 Budimpešta, Mészáros utca 38.

Vrt Muzeja azijske umetnosti Hopp Ferenc

Bi si mislili, da bi lahko na čudoviti in prometni aveniji Andrássy naleteli na čudovit, skriti vrt? Ko vstopimo v vrt Muzeja azijske umetnosti Hopp Ferenc, se lahko počutimo, kot da smo na potovanju okoli sveta. Svetovno znani Hopp Ferenc je petkrat potoval okoli sveta, po potovanjih pa je vrt okrasil z različnimi orientalskimi artefakti in zasadil redke rastline, značilne za Azijo. Ta dela in rastline so nekakšni odtisi spominov na določene lokacije njegovih orientalskih potovanj, ki jih lahko danes občudujemo v sladki tišini vrta.

1062 Budimpešta, Andrássy út 103.

Park skulptur Stefanijeve palače

V impozantnem parku Stefanijeve palače – Kulturnega centra Honvéd, ki se nahaja v bližini Mestnega parka, lahko najdemo tudi številne čudovite skulpture, kjer občasno organizirajo novo razstavo skulptur, zato je izbor del vedno zelo raznolik. S sprehodom po označenih poteh parka se lahko zlijemo z naravo, ki nas obdaja, in vso svojo pozornost usmerimo na sporočila skulptur in njihovo impresivno izdelavo. Občudujemo lahko, kako jesenski sončni žarki z zlato rumeno svetlobo barvajo reliefe skulptur in se prepustimo doživetju opazovanja.

1143 Budimpešta, Stefánia út 34-36.

Jagodni vrt

Med našim sprehodom po Terézvárosu se iz ulice Bajza odpre skrivnostni Jagodni vrt, ki se od zunaj morda zdi kot zapuščena zbirka skulptur. Pravzaprav vrt, poraščen s čudovitimi zelenimi rastlinami in dom številnih skulptur, pripada Madžarski univerzi za likovno umetnost, zato je njegov obisk mogoč le s posebnim dovoljenjem, vendar so na kraju samem organizirani tudi vodeni sprehodi. Ime Jagodni vrt je navdihnilo drevo murv, posajeno na tem območju, ki je takrat služilo kot hrana sviloprejkam, vzrejenim za proizvodnjo svile v 18. stoletju. Konec 19. stoletja so se na tem območju pojavili umetniki, ki so za seboj pustili svoja dela, ki so še danes čudovit okras vrta.

1062 Budimpešta, Bajza utca 41.