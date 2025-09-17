Terézvárosov najljubši skupnostni prostor vabi na brezplačni filmski maraton, ki se razteza v noč.

Zadnjo soboto v septembru bo Kulturni center Eötvös10, skupnostni prostor v osrčju Terézvárosa, s serijo brezplačnih programov ponovno dokazal, da kultura ni le dnevni žanr.

27. septembra bo Kulturni center Eötvös10 poleg tega, da se bo pridružil nacionalni programski seriji Kulturne hiše podnevi in ponoči, odprl tudi alternativni svet. Vse to počne z barvitimi in brezplačnimi programi, ki bodo navdušili tako mlade kot starejše člane družine.

Dogodek se bo začel ob 16. uri v gledališki dvorani: predstava Benedeka Vasáka bo osvetlila vprašanja prevare, zaznavanja in manipulacije po kultni trilogiji Matrica, ob 16.30 pa bo sledila projekcija filma Matrica iz leta 1999. Nato bo umetnostni zgodovinar in filozof Péter Gimesy odprl nove perspektive o pomenih, vgrajenih v glasbo, in filozofskih globinah, zaradi katerih je ta film več kot le znanstvena fantastika.

Kino, ki se razteza v noč

Vendar to še ni vse, po delu z naslovom Újratöltve pesnik Márió Z. Nemes z literarne, antropološke in notranje duhovne perspektive osvetljuje, kaj nam ostane, ko se izklopi vtikač. Po polnoči, ob zaključku zadnjega dela trilogije, vam bo kviz Matrica pomagal organizirati vaše znanje, od 2.30 zjutraj pa bo predvajana tudi kultna sinhronizacijska parodija, film Vektor.

Med odmori med programi in filmi bodo potekali speedruni v jiu-jitsuju, družabne igre s pustolovci iz Siriusa, ples za starejše, plesna šola, šah, tečaji risanja in slikanja ter otroški kotiček za najmlajše. Udeležba na vseh programih je brezplačna, prijava je potrebna le za maraton Matrica.

Več informacij o programu in prijavi najdete na spletni strani Eötvös10 s klikom tukaj ali na dogodku na Facebooku s klikom na to povezavo.