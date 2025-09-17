8 privlačnih programov v živahnih umetniških galerijah Budimpešte za september

Umetnostne galerije prestolnice so živahni prostori skupnosti vse leto: v njih najdejo svoj dom delavnice, tečaji, razprave, gledališke predstave, koncerti in drugi kulturni programi. Izbrali smo pisan šopek iz aktualnih septembrskih dogodkov.

Jesenska razstava bonsajev // Prireditveni center Angyalföldi József Attila (13.–14. september 2025)

Združenje Herman Ottó Bonsai želi predstaviti in popularizirati madžarsko kulturo bonsajev, Kulturni center Angyalföldi József Attila pa bo zdaj od 13. do 14. septembra ponudil odlično priložnost za to. Med dvodnevno razstavo – v soboto od 10. do 18. ure in v nedeljo od 10. do 17. ure – bo 20 razstavljavcev v dveh prostorih predstavilo skoraj 60 miniaturnih dreves, grmovnic, kusamono in shitaku. Brezplačen dogodek, ki obljublja vznemirljivost tudi za laike, bodo obogatili tematski programi – kot so srečanje z bonsajem, razstava ginka bilobe in demonstracija modeliranja.

Izmenjava oblačil v skupnosti // Csokonai Rendezvényház (14. september 2025)

Osvežite svojo garderobo brez nakupa! Vsakdo lahko prinese svoje utrujene, a dobro ohranjene kose na dogodek v Csokonai Rendezvényház 14. septembra od 10. do 17. ure in se domov vrne z novimi najljubšimi. Pobuda je hkrati okoljsko ozaveščena in skupnostna izkušnja: nepotrebna oblačila ne končajo v smeteh, ampak najdejo novega lastnika. Čez dan ne le izbirate, ampak zainteresirane čakajo tudi navdihujoče delavnice in predavanja, kjer se lahko v praksi učimo o trajnosti, stilu in ustvarjalni ponovni uporabi. Udeležba je popolnoma brezplačna, organizatorji pa bodo preostala oblačila podarili v dobrodelne namene.

Vrtni kino Márai 125: Hat hét bölgők // Virág Benedek Ház (18. september 2025)

Ena zadnjih priložnosti, da izkoristite edinstveno izkušnjo vrtnega kina na prostem, 18. septembra pa si lahko privoščimo posebno madžarsko retro romantično komedijo. Hat hét bölgők iz leta 1939 je zgodnje delo Endreja Tótha. »Gábor Bozsó, blagajnik, vzgaja hčerko v prestižni ustanovi, ki verjame, da je njen oče zaposlen poslovnež. Nekega dne na Tehniški univerzi sreča študenta, ki mu na avtobusu ukradejo denar za izpit. Bozsó vidi incident, se mu usmili dobrega fanta in ukrade denar nazaj. Hčerko vzame iz ustanove in si z denarjem, ukradenim z njegovim zadnjim velikim vlomom, kupi majhno hišo z vrtom. Mlada se najdeta in sreča bi čakala tudi starega moža, če se ne bi proti svoji volji zapletel v še en rop.« Projekcija se bo začela ob 20.30 v Hiši Virága Benedka.

Koncert Rühös Foxi // Kulturni center Marczibányi Téri (19. september 2025)

Prava gurmanska poslastica: »najbolj eksplozivna madžarska skupina« bo 19. septembra ob 20. uri prispela v kulturni center Marczibányi Téri, da bi priredila veliko, delno alternativno, delno punk zabavo. Zasedba se je – tako kot ime – večkrat spremenila, a sedanji člani so znani iz drugih skupin: Krisztián Szűcs iz Heaven Street Seven ali Budapest Bár, Attila Baksa-Soós iz Wake Up 1230, Kristóf Horváth iz Esti Kornél in Császár Vazul iz Vágtázó Morottkémek. V načrtu je rejvanje na prostem, v primeru slabega vremena pa se bo preselilo v notranje prostore.

Csaba Székely: Peščena pošast // Kulturni center Eötvös10 (20.–21. september 2025)

Druga predstava gledališke skupine Polaris bo 20. septembra (in naslednji dan) uprizorjena v Kulturnem centru Eötvös10 – tokrat je režiserka Paula Goddard priredila absurdno dramo Csabe Székelyja. Drama plodovitega madžarskega dramatika, prvotno objavljena leta 2015, prikazuje protislovni svet človeških odnosov: krhko ravnovesje med poželenjem, navezanostjo in nenadnimi izbruhi strasti. Deset likov z barvnimi in sadnimi imeni – borovnica, breskev, jagoda, višnja, pomaranča, rjava, črna, oker, rdeča in zelena – poskuša krmariti po labirintu lastnih čustev in izbir, medtem ko jim njihova nova in stara razmerja ponujajo tako zavetje kot nevarnost. Situacije so včasih ironične, včasih ganljive – tako kot v resničnem življenju.

Mednarodni bienale uprizoritvenih umetnosti BODY.RADICAL // Kulturni center Eötvös10 (25. september 2025)

Kulturni center Eötvös10 bo letos prvič med prizorišči Mednarodnega bienala uprizoritvenih umetnosti BODY.RADICAL: dogodek, ki predstavlja japonsko plesno tehniko, imenovano butoh, obiskovalce 25. septembra pričakuje z več programi. Gibanje, imenovano tudi najstarejši sodobni ples, se je razvilo na Japonskem po drugi svetovni vojni, vendar temelji na tradicionalnih oblikah – njegova ključna koncepta sta izpraznitev uma in umiritev ega. Dogodek se bo začel ob 18.30 z odprtjem razstave v spomin na delo Murobushija Koja, legendarnega japonskega plesalca, sledili pa bodo filmi o butoh plesu ter solo nastopi v butoh in sodobnem plesu.

Koncert ob 80. obletnici smrti Béle Bartóka // Kulturni dom Márai Sándor (26. september 2025)

26. septembra od 19. ure dalje bo na večeru godalnih kvartetov V4 nastopil večglasbenik iz višegrajskih držav, ki bo obeležil 80. obletnico smrti Béle Bartóka. V ospredju bo godalni kvartet št. 3 madžarskega skladatelja, ki ga bosta dopolnjevala Haydnov kvartet “Quinten” v d-molu in godalni kvartet Witolda Lutosławskega. Člani ansambla, ustanovljenega leta 2021 – Miranda Liu (Madžarska), Daniel Rumler (Slovaška), Tomáš Krejbich (Češka) in Bartosz Koziak (Poljska) – predstavljajo glasbeno raznolikost Srednje Evrope. Kvartet, ki trenutno gostuje v Kulturnem centru Márai Sándor, je hitro postal pomembna komorna formacija v regiji, saj je dosegel uspeh na številnih prestižnih prizoriščih, od Akademije za glasbo v Budimpešti do Koncertnega studia Lutosławski v Varšavi.

Festival piva Pesthidegkút // Kulturni dvorec Klebelsberg (26.–27. september 2025)

V skupni organizaciji Nemške občine 2. okrožja, Občine 2. okrožja in Kulturnega dvorca Klebelsberg bomo 26. in 27. septembra ponovno skupaj praznovali pivo in nemško etnično dediščino – vstop je popolnoma prost. Na odprtem skupnostnem dogodku, ki se začne v petek in soboto ob 17. uri, bo potekalo tudi Srečanje nemških etničnih plesov, kjer bodo poleg več lokalno organiziranih plesnih skupin udeleženci imeli priložnost tudi zaplesati. Hvaležne bodo tudi naše brbončice, če bomo dogodek obiskali, saj bo v okviru programa potekalo tudi tekmovanje v izdelovanju lecsójev.