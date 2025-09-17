5 gledaliških premier v Budimpešti, ki se jih to sezono resnično veselimo

Jesen je tu in z njo začetek gledališke sezone 2025/26! Tudi tokrat gledališča v prestolnici skrbijo, da ne bomo zamudili nobene novosti: datume premier najboljših predstav si lahko označimo v koledarjih. Pokazali vam bomo, katere nas resnično zanimajo!

@LL3t4rgIA // Vígszínház (20. september 2025)

Sezona se v Vígszínhazu začenja močno: 20. septembra bo gledališče predstavilo predstavo v režiji Attile Vidnyánszkyja ml., ki bo z @LL3t4rgIA zagotovo razburila stoječe vode. Najstniki “nezrele komedije” so siti odraslosti, zato raje z žlahtno preprostostjo pobegnejo pred vojsko odgovornosti. Zgodbo o Leoncu in Léni je Georg Büchner napisal pri 23 letih, predstava Vígszínház, ki temelji na besedilu režiserja in Nikolett Németh ter na improvizacijah skupine, pa želi zbližati boomerje in zoomere.

Madame Tartuffe // Pesti Színház (27. september 2025)

Ko že govorimo o Vígu, seveda ne smemo izpustiti Pesti Színház! Na ulici Váci režija Réke Kincses odpira seznam predstav: tragikomedija Madame Tartuffe prihaja z nastopi Dorottye Udvaros, Géze D. Hegedűsa, Andree Petrik in mnogih drugih umetnikov. Glavni junak zgodbe je naturopat, ki se je v Berlinu čudežno ozdravil hudih težav s hrbtenico in nato svoj sedež preselil v Blatno gorovje. Mnogi ljudje dvignejo obrvi ob nenavadnih sposobnostih Barbare, znane tudi kot Madame Tartuffe … A kot pravi čarobna ženska: »Kjer je odpor, tam je pot!«

Lohengrin // Madžarska državna opera (14. november 2025)

Futuristični spektakel v Operi, ki spominja na steampunk filme? Ampak koliko bolj! To jesen si lahko ogledamo zgodbo o Wagnerjevem skrivnostnem vitezu, kot še nikoli doslej. Pustolovščine Lohengrina, utelešenja romantike 19. stoletja, in lepe Else, obtožene umora, se gibljejo na meji med sanjami in resničnostjo ter razkrivajo svet, v katerem nezdružljiva nasprotja včasih zapečatijo usodo … V režiji Andrása Almási-Tótha Lohengrin oživi v okolju, ki sramoti filme, medtem ko nas Richard Wagnerjeva neprimerljiva glasba zaljubi ne le v varuha svetega grala, temveč tudi v klasično glasbo.

Chicago // Gledališče Katona József (12. december 2025)

Novi direktor gledališča Katona József v dvorano prinaša pravo klasiko: Chicago Székelyja Kriszte bo 12. decembra deležen prvega aplavza. Blockbuster, ki so ga napisali John Kander – Fred Ebb – Bob Fosse, si je že večkrat prikradel pot v srca budimpeštanskega občinstva, a prepričani smo, da bo tokrat zgodba Roxie in Velme o neskončnem lovu na slavo prikazana v povsem novi luči.

Angeli v Ameriki – drugi del: Perestrojka // Gledališče Radnóti Miklós (8. maj 2026)

Če ga še niste videli, si vsekakor oglejte prvi del Angelov v Ameriki v gledališču Radnóti Miklós! Ameriški ep Tonyja Kushnerja, nagrajen s Pulitzerjevo nagrado, napisan v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja, še vedno sproža številna vprašanja o družbenih neenakostih, kapitalizmu, identitetah, svobodi in zvestobi. Po velikem uspehu prvega dela bo Ulično gledališče Nagymező prihodnjo pomlad končno uprizorilo drugi del. Perestrojka se začne natanko tam, kjer se je končal Küszöb, z isto zasedbo, v režiji Istvána Péterja Nagyja – tokrat pa se osredotoča na boje angelov.