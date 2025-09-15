Sprehod po Pešti in Budimu: 9 ulic z vzdušjem v prestolnici za romantične jesenske sprehode

Prepričani smo, da vas bo jesen navdušila tudi z blagoslovom toplega sončnega vremena in prijetnih večernih ur. Zato smo vam predstavili kratko in dolgo sprehajalno pot, ki zajema mirne, vzdušne ali celo živahne ulice Pešte in Bude. Odkrijte jih!

Peš ogled Pešte

Ulica Barát

Le nekaj ulic stran zapustimo otrpli mehurček vrveža ulice Rákóczi in se sprehodimo v majhno oazo Erzsébetváros, kjer vsi hkrati vdihnemo mediteransko in vrtno mestno vzdušje. Ulica Barát je dolga nekaj več kot 100 metrov, a kljub temu, da je kratka, je vsaj tako zanimiva.

VII. Zgodovinska struktura osrednjega okrožja je dobila edinstven pridih z vrsto hiš Bauhaus, zgrajenih med letoma 1936 in 1938, ki ima v Budimpešti še vedno malo enakih. Tristopenjski bloki hiš, skriti za vrsto japonskih akacij, zgrajeni v enotnem slogu in okrašeni z art deco in historizirajočimi elementi, so se sprva imenovali Névtelen utca.

Po nekaterih govoricah je bila v eni od stanovanjskih hiš tudi velika trgovina za zmenke, kjer je dostojanstvena gospa spajala mlade dame in moške. Ko se je torej kraj leta 1936 preimenoval v Barát utca, je ime kmalu postalo predmet posmeha.

Vendar pa ulica ni bila znana le po svoji preteklosti kot soposredništvo, saj je bila znana tudi kot ulica izposojevalnice kostumov, kjer sta živela tudi Hilda Gobbi in József Tímár. Iz tega obdobja imamo čevljarja, ki je izdeloval tudi klovnovske in umetniške čevlje, današnji zaklad pa je Freyja – kavarna in pekarna z rogljički na vogalu ulice Szövetség.

Ulica Hajós

Ikonična gastronomska promenada na ulici Pozsonyi se zlahka kosa z ulico Hajós za Opero, kjer se stikajo prijetne kavarne in restavracije. ICE Café, Strudel Garden Café & Bakery, Sophie Budapest, The Magic, Circo Pizza in mnogi drugi ponujajo nebeške užitke v prostoru, ki je bil pred nekaj leti preurejen v peš ulico.

Zato lahko zdaj tukaj upočasnimo med romantičnim tlakovanim okoljem, bujnim rastlinjem in impozantnimi secesijskimi stanovanjskimi bloki, medtem ko lahko v vsakem kotičku svojega bitja čutimo veter zgodovine v zraku.

Navsezadnje govorimo o enem najstarejših in najbolj znanih križišč na Andrássyjevi aveniji, kjer je nekoč stala pivnica z imenom »A Hajóshoz«. Ulica je dobila ime po mornarjih, ki so obiskovali pub. Vendar so boemsko, veselo družbo proti prelomu stoletja zamenjali bogati meščani in umetniki. Med njimi je bil frančiškanski menih in pesnik Dénes Mihály Szedő, ki je živel na Hajós utca 32 in po katerem je njegov dobri prijatelj Antal Szerb ustvaril lik patra Severina v romanu Utas és Holdvilág.

Ulica Falk Miksa in Hollán Ernő

Ko zavijete na ulico, poimenovano po Sissinem nekdanjem učitelju, Falku Miksi, ki ima tudi nazive akademika, politika in novinarja, lahko že od prvega trenutka začutite, da je nekaj posebnega.

Senčna cesta, obdana z drevesi, je obdana z razkošnimi stanovanjskimi hišami, ki odražajo ideje arhitektov Gyule Fodorja in Emila Ágostona, med drugim. Za obzidjem so živela velika imena, kot sta Miklós Radnóti (Falk Miksa utca 7.), vdova Istvána Horthyja in arhitekt Béla Málnai (Falk Miksa utca 24–26.), bogato okrašena stavba na številkah 18–20 pa je bila nekoč sedež podjetja Atlantica Shipping Co. Ltd.

Ulica, ki obljublja izjemno vzdušje, je tudi središče umetniške trgovine v prestolnici, saj se tu srečujejo galerije, starinarnice in trgovine z antikvitetami. Med sprehodom po ulici Falk Miksa se lahko torej dobro ozremo v preteklost, vendar se tukaj ni vredno ustaviti. Saj nas na drugi strani ulice Szent István körút čaka očarljiva gastropubna ulica Hollán Ernő utca.

Ulica Reviczky

Ko zapustimo vrvež Kálvinovega trga in se sprehodimo skozi trg Szabó Ervin, se zdi, kot da hodimo po časovnem tunelu proti 19. stoletju, ko so na ulici Reviczky, ki je pripadala magnatski četrti, druga za drugo gradili plemiške stavbe. Družini Wenckheim in Bánffy sta tukaj dali zgraditi vsaka svojo palačo in stanovanjsko stavbo, a tudi rezidenca Károlyi-Csekonics je že več kot 100 let okras senčne ulice.

Mihály Babits je ulico, kjer je stal njegov dom, opisal z besedo »aristokratska«, kjer ga je redno obiskovala Adyjeva vdova Csinszka. Toda tudi Lőrinc Szabó in Frigyes Karinthy sta nekoč obrabljala tlakovce, ki nas danes vodijo vse do vrveža Trga Mikszátha Kálmána.

Ena od teh so historizirajoče hiše Mailáth, ki jih imamo za najpomembnejša dela arhitekta Rainerja Károlyja. Ena od zanimivosti stavbnega kompleksa je hotelska stanovanjska hiša na številki 9, kjer je bila nekoč med najemnicami hči Árpáda Fesztyja, slikarka Masa Feszty. Nekaj sto let pred Maso Feszty je na vogalu stala hiša budimskega krvnika.

Sprehodimo se do dvojnih vil 29–31, kjer si lahko ogledamo delo arhitekturnega dua Komor-Jakab, ki v sebi skriva celoten reformirani leseni kasetirani cerkveni strop. Ko zapustimo stavbo, ki je bila nekoč označena kot zvezdniška hiša, lahko na ulici odkrijemo tudi zaklade Bauhausa, območje pa obljublja tudi nekaj zanimivih stvari za ljubitelje kulture in gastronomije.

Za tiste z lačnim želodcem so odrešitev Budai Pékség és Speciality Kávézó, Tortavár Cukrászda, Kisbödón Ételbár ali Café Rose. Za tiste z raziskovalnim duhom so tukaj na voljo Szerkestőség, KÉPEZŐ Galéria, Muzej delavnic MUMU in Galerija Art Salon Lounge.

Lövőház utca

Minilo je že več kot 10 let, odkar je Buda postal Bratislava, živahen del mesta, kjer se lahko prepustimo kulinaričnim dobrotam v družbi sončne svetlobe, ki se prebija skozi senčne krošnje dreves.

Tukaj se izmenjujejo terasasti lokali, kavarne, restavracije in bistroji, kot so Snack Masako, Heavenly Kitchen & Bar, Goodbar Buda, Trattoria Positano in Kardamom Kávézó és Teaház. In čeprav ulica slovi po svoji gastronomski ponudbi, ne moremo prezreti dejstva, da so tukaj živeli tudi Sándor Bródy, Sándor Hunyadi in Lajos Ady, h kateremu se je v istem času preselil tudi njegov brat Endre Ady.

Ulica Nyúl

Ko zavijemo na ulico Buda, ki je v senci kostanjev, postane 20. stoletje oprijemljivo skozi vile iz prejšnjega stoletja, ki se ponašajo z nenavadno zasnovo, postavljene druga ob drugi. Stavbe, skrite za secesijskimi ograjami, so med drugim zasnovali Emil Bauer, Gyula Guttmann, Emil Tőry, Móric Pogány, József Szondy, Emil Ágoston, Zsigmond Popper in glavni predstavnik madžarske eklektične arhitekture Albert Schickedanz.

Nekdanji dom hčerke in družine Ferenca Molnárja, kjer so tudi urejali revijo Válasz. Foto: Bettina Bakó

Med nekdanjimi stanovalci lahko mirno omenimo slikarja Emila Kelemena, Józsefa Romvárija, ki je zasnoval scenografijo Mefista in fantov na ulici Pál, ali hčerko Ferenca Molnárja, Márto. Slednji je z družino živel na ulici Nyúl 14 in hišo kmalu spremenil v uredništvo revije Válasz. Zato so tukaj delali tudi Gyula Illyés, Lőrinc Szabó, Sándor Weöres in Mártin mož György Sárközi, Antal Szerb pa je bil znan kot stalni gost v hiši.