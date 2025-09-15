5 skritih biserov, ki jih je vedno vredno obiskati v bližini Mátyás tér

Ste že slišali za Mátyás tér? Če ne, je zdaj čas, da obiščete skriti zaklad Magdolnanegyeda in odkrijete čudovite kraje, skrite na trgu 8. okrožja in okoli njega. Zagotovo želite doživeti ta občutek življenja!

Gastropub Kalamajka

Nezmotljivo vzdušje gastropuba, kava, fröcc, šakšuka: Kalamajka vse to prinaša v »mesto« v neformalnem okolju, s srcem in dušo. Zabava traja od jutra do večera v tem edinstvenem baru s prigrizki, s picami, ki bi jim zavidale celo italijanske babice. Če ne vse do Italije, se vsekakor odpravite v četrt Magdolna in se prepričajte sami – tukaj ne boste razočarani, če iščete okus čistega!

1083 Budimpešta, Mátyás tér 13.

Dankó udvar

To pomlad je priljubljeni skupnostni prostor četrti Magdolna odprl svojo drugo sezono: Dankó udvar je še naprej odprt za vse in poživlja območje z brezplačnimi programi. Naj gre za ročna dela, šport, branje ali preprosto druženje, tukaj lahko vsakdo okusi sladki okus svobode in sprostitve. Tisti, ki se želijo ukvarjati z vrtnarjenjem, lahko uživajo v dvignjenih gredicah, tisti, ki jih zanima gastronomija, pa lahko uživajo v žaru – da ne omenjamo posebnih kuharskih pojedinah, ki ponujajo vpogled v kuhinje neštetih narodov!

1086 Budimpešta, Dankó utca 18.

Mátyás Pékség

Danes lahko uživate v ponudbi Mátyás Pékség – v lizbonskem slogu – na 4 lokacijah, vendar je najbolje, da najprej obiščete istoimensko trgovino. Le ne pozabite izbrati nebeškega peciva iz divjega kislega testa, rogljičkov in polžev – pravijo, da imajo tudi najboljšo vrečko skute v mestu! Številne dobrote lahko poplaknete z njihovo lastno praženo kavo, medtem ko sedite za sončnimi mizami in si ogledujete pisano kavalkado Mátyásovega trga.

1084 Budimpešta, Mátyás tér 14.

Antikvarium Mátyás tér

V antikvariumu Mátyás tér lahko najdete prave zaklade: v posebnem vzdušju trgovine lahko iščete knjige, ki jih najdete le na nekaj knjižnih policah. Pravzaprav majhen kulturni kotiček – le 15 kvadratnih metrov – včasih celo gosti razstave. Navdušena antikvariatka Zsuzsi je vedno odprta za dober pogovor in upa, da bodo stene knjižne čudežne dežele na Mátyásovem trgu čim pogosteje polne izmenjav, ki spodbujajo k razmišljanju.

1084 Budimpešta, Mátyás tér 17.

Dom skupnosti Kesztyűgyár

V okrožju Magdolnanegyed je kraj, kjer lahko vsakdo najde priložnost za smiselno sprostitev. To ni nihče drug kot Dom skupnosti Kesztyűgyár, katerega poslanstvo je omogočiti mladim in starim iz Józsefvárosa, da se skupaj učijo, zabavajo in uživajo v kulturnih programih. Njihov šolski in mentorski program je namenjen šolskemu uspehu, njihovi dogodki krepijo lokalno identiteto, medtem ko njihova galerija spodbuja umetniški razvoj. Tudi Tovarna rokavic vabi tiste, ki se želijo sprostiti, igrati namizni nogomet ali malo zaplesati!

1084 Budimpešta, Mátyás tér 15.