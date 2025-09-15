Brezplačen festival doživetij v septembru v Budimpešti čaka ljubitelje vadbe in glasbe

12. in 13. septembra bo polnoleten eden najbolj edinstvenih festivalov doživetij v državi: Veliki športni izbor in izbor instrumentov že 18. leto čaka na tiste, ki jih v prestolnici zanima vadba in glasba.

Veliki športni izbor in izbor instrumentov, ki se je začel kot civilna pobuda, je zdaj zrasel v največjega madžarskega interaktivnega športnega in glasbenega rekruterja: 12. in 13. septembra 2025 lahko med 9. in 17. uro v športnem centru Merkapt v Kőbányi preizkusite več kot 100 športov in 25 glasbil.

Ena največjih atrakcij dogodka je, da temelji na praktičnih izkušnjah namesto na teoriji: tako mladi kot stari se lahko preizkusijo v svetu lokostrelstva, juda, plezanja po steni ali namiznega tenisa – vse s podporo usposobljenih trenerjev. Enako velja za glasbila: obiskovalci lahko s pomočjo glasbenih inštruktorjev preizkusijo vse od kitar do flavt in bobnov.

Brezplačen program za tiste, ki iščejo doživetja

Dvodnevni brezplačni dogodek ni namenjen le tistim, ki se želijo ukvarjati s športom ali glasbo, temveč tudi tistim, ki iščejo svoj poklic, hobi ali pa si preprosto želijo nabirati izkušnje. Petkovo dopoldne je namenjeno predvsem vrtčevskim in šolskim skupinam, popoldne in sobota pa družinam in individualnim obiskovalcem. Poleg prijave na kraju samem si je udeležbo mogoče zagotoviti tudi vnaprej prek spleta.

Vzdušje dogodka je še bolj nepozabno zaradi športnih demonstracij, glasbenih koncertov in posebne priložnosti: obiskovalci se lahko v živo srečajo z uglednimi prvaki in športnimi vzorniki naše države – kdo ve, morda se je prav ob eni od teh priložnosti zaljubil v svoj šport.

To je odlična priložnost za mlajšo generacijo, da jih bolje spozna in po potrebi sledi njihovim stopinjam. Več informacij o programih najdete na spletni strani dogodka na tej povezavi.