Rjovenje jelenov 2025: 9 izjemnih programov po vsej državi, ki si zaslužijo mesto na vašem seznamu želja

Rjovenje jelenov je eden najbolj edinstvenih naravnih pojavov jesenskih gozdov: jelenji biki tekmujejo med seboj za naklonjenost krav in pri tem oddajajo značilen zvok. Zbrali smo nekaj dogodkov, kjer smo lahko tudi sami priča temu čudežu.

Rjovenje jelenov v Béda-Karapancsi // Narodni park Duna-Dráva (6. september 2025)

Program se začne s predstavitvijo v muzeju Fehér Gólya, kjer se lahko naučimo veliko zanimivih stvari o jelenih. Na koncu predstavitve se lahko s posebnim dogodkom srečamo tudi v praksi, med ogledom gradu Harczi v Nagyrétu.

Rjovenje jelenov v Őrjegu // Narodni park Kiskunság (6. september 2025)

Ostanki prostranega močvirja, ki je nastalo v nekdanji strugi Donave, imajo bogato populacijo divjih živali, zato se bo značilen glas jelenov najverjetneje slišal tudi na nočnem koncertu gozda. Prijava je mogoča le z nakupom vstopnic na spletu.

Ogledi rjovenja jelenov z gozdnim parkom Pilis (8.–28. september 2025)

Prijave za priljubljene oglede rjovenja jelenov v gozdnem parku Pilis so zdaj odprte, kjer lahko udeleženci doživijo enega najbolj posebnih naravnih dogodkov jesenskega gozda na 5+1 lokacijah: poleg naravoslovnih ogledov se v divjem parku Budakeszi pripravljajo tudi na strokovno vodene oglede po uradnih urah. Termin se splača rezervirati na spletu čim prej, saj se mesta hitro razprodajo.

Rjovenje jelenov v Vértesu in Gerecseju // avgust (11.–12., 14., 16.–20., 24., 26. september 2025)

Podjetje Vérteserdő Zrt. bo na dveh lokacijah, skupno štirinajstkrat, organiziralo voden ogled rjovenja jelenov, ki bo program obogatil z interaktivnimi predstavitvami – poleg flore in favne Vértesa in Gerecseja bodo obravnavani tudi vsakodnevno delo profesionalnih lovcev, varstvo prostoživečih živali ter upravljanje gozdov in divjadi.

Rjovenje jelenov v Börzsönyju // Szokolya-Királyrét (12. september 2025)

Királyrét je čez dan, še posebej na lep vikend dan, gneča turistična središča, kjer se je težko potopiti v tišino narave. Vendar pa je ta ogled posebna priložnost, da kraj odkrijete z drugačnimi očmi. Poleg jelenjega rjovenja udeležence čakajo tudi vznemirljive trenutki, saj se bodo povzpeli do vhoda v star rudnik, si ogledali malo znani doprsni kip in dosegli razgledni stolp na mestu gradu iz 13. stoletja, od koder se jim tudi ponoči odpira veličastna panorama.

Dvodnevni vodni izlet z rjovenjem jelenov v Gemencu (12.–14. september 2025)

Posebna priložnost za resnično pustolovske in vzdržljive pohodnike: v organizaciji Békatuja se lahko odmaknemo od civilizacije za vodni izlet in vikend kampiranja v šotoru. Okolje je Gemenc, največji poplavni gozd v Evropi, kraljestvo jelenov, kjer se poleg živali lahko tudi veslači podajo v kraje z rajskim vzdušjem.

Festival jelenov v narodnem parku Aggtelek (13. september 2025)

V spremstvu profesionalnega vodnika lahko odkrijemo tisoč zvokov nočnega gozda, vključno z rjovenjem jelenov. Z vrha Szádvárja se jesenska simfonija sliši z vseh strani, v jasnem vremenu pa se pred nami odpre neprimerljiv razgled. Izlet se konča na dvorišču hiše Salamandra, kjer udeležence čaka ogenj in skupni žar – vsak si priskrbi svoj žar.

Kajakaška tura KayakCrazy Deer Roaring // Dunakiliti (13.–14., 20.–21. september 2025)

V zgodnji jeseni je sezona kajakaštva v Szigetközu še vedno v polnem teku in okolje je v tem času resnično čarobno. Visoka vročina popusti, listi porumenijo, pojavijo se divje živali – in seveda jeleni rjovejo. Če želite videti in slišati naravo, v skupinah do šestih oseb, ki potujejo s profesionalnim morskim kajakom, je september najboljši čas za podvig na to pustolovščino.

Večerni sprehod med jelenjim rjovenjem // Narodni park Körös-Maros (20. september 2025)

Popoldne se lahko udeleženci s pomočjo daljnogleda od blizu seznanijo z bogatim ptičjim svetom Sziki jezer. Že pogled na gosi, čaplje in race je posebno doživetje, nato pa se, ko luči počasi ugasnejo, pot ogleda usmeri proti habitatu jelenov. Z malo sreče bomo živali morda celo uzrli z opazovalnega stolpa.