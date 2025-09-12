6 razglednih stolpov v Budimpešti, ki ponujajo osupljiv razgled na prestolnico

Vsak kotiček madžarske prestolnice je impresiven, ne glede na to, ali se sprehajate med ogromnimi hišami v središču mesta ali občudujete znamenitosti ob bregovih Donave. Če obiščete Budimpešto, se vsekakor splača ogledati mesto s ptičje perspektive, saj vam pokaže povsem novo, lepo plat. Na voljo vam je veliko stolpov in razglednih stolpov, od koder lahko občudujete prestolnico od zgoraj.

Stolpi Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom, ki se nahajajo ob vznožju Elizabetinega mostu na Március 15. tér, ponujajo poseben razgled, od koder lahko vidite pomemben del Budimpešte. Z razgledne točke južnega stolpa lahko vidimo Elizabetin most, ki povezuje peštansko in budimsko stran, penečo reko Donavo, Gellértov hrib, spomenik svetega škofa Gellérta, ikonični Kip svobode, Citadelo in čudovite kopališča Rudas. Iz stolpa Ferenca Liszta lahko občudujemo tudi Grajski vrtni bazar, hrib Budimskega gradu in Matjaževo cerkev. Med stolpoma je varna pot, kjer vas bo navdušilo spretno tesarsko delo strešne konstrukcije cerkve, na steni fasade pa si lahko ogledamo tudi posnetek s časovnim zamikom.

Stolp Marije Magdalene

To poletje je stolp Marije Magdalene na Kapistztrán tér v gradu Buda v 1. okrožju ponovno odprl svoja vrata. Stolp, zgrajen v poznogotskem slogu, je danes edini srednjeveški stolp v Budimu, ki je zgodovinske stiske preživel relativno nedotaknjen. Ko se povzpnemo po stopnicah ponosno dvigajočega se stolpa, se pred našimi očmi odpre neprimerljiv panoramski razgled. Pogled na madžarski parlament na peštanski strani s te perspektive ponuja popolnoma edinstveno izkušnjo. Po ponovnem odprtju lahko z našo kupljeno panoramsko vstopnico ne le občudujemo čarobno budimpeštansko pokrajino z zgornje razgledne terase Ribiškega bastiona, temveč se lahko povzpnemo tudi na stolp Marije Magdalene in se prepustimo razgledu.

Stolp MOL

Stolp MOL je nedvomno ena najbolj edinstvenih razglednih točk v Budimpešti, od koder lahko z višine 28 nadstropij opazujemo živahni utrip mesta. Iz centra za obiskovalce sedeža MOL nas panoramsko dvigalo popelje na 120 metrov višine, na razgledno ploščad SkyDeck, od koder nas skozi ogromna steklena okna pozdravi čaroben panoramski razgled. Že tako nepozabno lokacijo naredi še bolj nepozabno aplikacija SykDeck, ki nam omogoča virtualne sprehode po Budimpešti in vpogled v turistično in kulturno življenje prestolnice. Stolp MOL je razgledna ploščad, ki bi jo moral vsakdo obiskati vsaj enkrat v življenju, saj je edini nebotičnik v Budimpešti, ki nam omogoča, da mesto vidimo v povsem drugačni luči.

Stolp Kertvárosi

Med potepanjem po 16. okrožju se splača obiskati stolp Kertvárosi oziroma razgledno ploščad Sashalmi, od koder ni le čudovit razgled, ampak sta osupljiva tudi narava in grajeno okolje, ki obdaja razgledno ploščad. Je idealen kraj za sproščujoč oddih po napornem dnevu ali aktivnem vikendu. Z vrha se lahko sprehodite okoli razglednega stolpa za 360 stopinj in občudujete bujne, zelene grmovje in drevesa spodaj, čudovite hiše in gore, ki se dvigajo v daljavi. Ob razglednem stolpu je prefinjen park, katerega osrednji element je vodnjak, ki je poklon reformatorjem, in vključuje bronasto kiparsko skupino Martina Luthra, Janeza Calvina in Istvána Bocskaija v polni višini. Za najmlajše je na voljo igrišče, za tiste, ki se želijo ukvarjati s športom, pa gumirana tekaška steza, zato je obisk razglednega stolpa odlična priložnost za sprostitev celotne družine.

Apostolski stolp v Madžarskem kmetijskem muzeju

Ena najbolj vznemirljivih razglednih točk gradu Vajdahunyad v mestnem parku, Apostolski stolp, vabi k osvojitvi 150 stopnic. Nagrada za vzpon po stopnicah je očarljiv razgled, ki se ne odpira le na hrib Gellért, grad Buda in baziliko sv. Štefana, temveč tudi na kotičke stavbe gradu Vajdahunyad, ki bi sicer ostali skriti pred radovednimi očmi. Vodeni sprehodi do stolpa, ki spominja na urni stolp v Segesvárju, se začnejo vsako uro od torka do nedelje med 10. in 17. uro.

Vodni stolp Margaretinega otoka

Čarobni Margaretini otok skriva tudi stolp, s katerega je razgled nepozaben. Z vodnega stolpa lahko z višine 57 metrov pogledamo naokoli in občudujemo razglede tako na Pešto kot na Budim. Stolp je bil zgrajen v času razcveta secesije in je povezan z imenom arhitekta in oblikovalca Vilmosa Raya Rezsőja, ki s stolpom ni le rešil problema naraščajoče in neprekinjene oskrbe otoka z vodo, temveč je ustvaril tudi odlično arhitekturno delo, ki krasi Margaretini otok že od leta 1911. Danes vodni stolp pripada gledališču Margaretinega otoka, zato si ga lahko brezplačno ogledamo z gledališko vstopnico pred predstavami do 20.00 in med odmori, lahko pa kupimo tudi ločeno znižano vstopnico za stolp.

