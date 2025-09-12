Septembra se v Budimpešti začenja živahen filmski festival

Budipeštanski klasični filmski maraton bo potekal med 16. in 21. septembrom! Nacionalni filmski inštitut festival organizira že osmič, tokrat pa praznuje 130. obletnico filma.

Za to priložnost so pripravili tudi deset sveže restavriranih filmov: V duhu svobode in igrivosti – 100 izborov Károlyja Makka se poklanja odločilni osebnosti madžarske kinematografije. V restavrirani projekciji filma Liliomfi lahko občudujemo igro velikanov, del programa pa so celo restavrirani kadri filma Okus sonca.

Ogledali si bomo lahko tudi šest drznih del Joesa Eszterhasa – vključno z Basic Instinct in Flashdance. V središču pozornosti med izjemnim filmskim maratonom bodo celo dela bratov Lumière! Ujeli bomo lahko tudi uspešnice hollywoodske zvezdnice Ingrid Bergman in italijanske režiserske legende Roberta Rossellinija, Davida Cronenberga ter ikonične filme Gaumonta. Tudi letos ne bo manjkalo očarljivih posnetkov!

Več informacij o programih najdete na spletni strani dogodka na tej povezavi.