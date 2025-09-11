Tukaj so najboljši programi tega tedna na obali Blatnega jezera – od 3. do 7. septembra 2025.

Prvi teden septembra je poln vznemirljivih možnosti programa za vas okoli Blatnega jezera, pa naj gre za gastronomska doživetja, oglede, koncerte ali gledališče. Eno je gotovo, ne smete zamuditi nobenega od njih!

Orgelski koncerti // Hévíz (3. september 2025)

Ob sredah zvečer skozi ves september bo cerkev Svetega Duha v Hévízu napolnjena z zvokom veličastnih orgel, na katerih bo igral organist Miklós Teleki in bo navdušil svoje občinstvo.

Bratje naše Zemlje: Planeti v Osončju – Predstavitev astronoma Lászlóa Kissa // Balatongyörök (4. september 2025)

Tokrat si bo astronom László Kiss podrobneje ogledal čudovite planete Osončja, s katerimi lahko odkrijete fascinantne skrivnosti vesolja.

Lahkoten sprehod do hriba Badacsony // Badacsonytomaj (5. september 2025)

Tourinform Badacsony organizira lahkoten, skoraj dvourni izlet, med katerim se lahko sprehodimo do Rózsakőja in odkrijemo jesensko podobo gore, medtem ko poslušamo zanimiva dejstva o zgodovini vinske regije, njenih geoloških značilnostih in z njo povezanih kulturnih osebnostih.

Koncert skupine Bagossy Brothers Company // Veszprém (5. september 2025)

5. septembra bo Kulturni park Gyárkert v Veszprému napolnjen z življenjem in poživljajočo energijo, saj bo na odru zapela priljubljena skupina Bagossy Brothers Company svoje najbolj znane pesmi. S človeškimi besedili indie, alternativne rock skupine, ustanovljene v Transilvaniji, se zlahka poistovetijo tako starejše kot mlajše generacije.

Traccsparti Extra z Jánosom Kardos-Horváthom // Gyenesdiás (5. september 2025)

5. septembra se bomo v Gyenesdiásu srečali z Jánosom Kardos-Horváthom, madžarskim pevcem, glasbenikom in tekstopiscem, na vznemirljivi razpravi o glasbi, umetnosti, kulturi in življenju za žarometi. János bo imel tudi kratek koncert.

András Berecz – Do medveda! // Tihany (5. september 2025)

5. septembra bo András Berecz, dobitnik Kossuthove nagrade, v slaščičarni Rege v Tihanyju, ki ponuja impresiven in neprimerljiv razgled, imel samostojni večer in obudil davno pozabljene zgodbe. Eno je gotovo, dober humor in smeh sta zagotovljena!

Gastronomski festival Bakony & Balaton // Csopak (5.–7. september 2025)

Tridnevni gastronomski festival Bakony & Balaton med 5. in 7. septembrom na plaži Csopak pričakuje ljubitelje gastronomije in kulturnih programov, kjer bodo prvi vikend v mesecu naredili nepozaben s sobo pobega, lutkovnim gledališčem, raznolikimi glasbenimi programi, kuharskimi in zmajevimi čolni tekmovanji ter plesno dvorano.

Razstava čolnov Balaton // Balatonkenese (5.–7. september 2025)

Razstava čolnov Balaton bo že 30. potekala med 5. in 7. septembrom v Balatonkeneseju, v pristanišču Kenese Marina. Dogodek je že desetletja eno najbolj priljubljenih stičišč za tiste, ki jih zanima domače čolnarjenje in vodni športi, v zadnjih letih pa uživa neomajno priljubljenost.

Popoldanska zabava na hribu sv. Jurija (6. september 2025)

Popoldanska zabava na hribu sv. Jurija, ki poteka na enem najlepših opornih točk Blatnega višavja, hribu sv. Jurija, postaja vsako leto vse bolj priljubljena in ponuja odlične možnosti za rekreacijo od poldneva do sončnega zahoda ter nepozabne programe. Kaj lahko pričakujete letos? Čakajo vas degustacije vin, ognjene predstave, pikniki, akustični koncerti, zeliščne delavnice in številna druga doživetja!

XXVI. Žetvena parada in ples // Balatonfűzfő (6. september 2025)

Ulice Balatonfűzfőa, ki jih organizira upokojenski klub Csebszalto, bodo 6. septembra napolnjene z življenjem, ponovno pa se bosta začela žetvena parada in ples, ki je vsako leto eden od vrhuncev mesta. Po paradi bodo obiskovalci deležni čudovite predstave, ki ji bo sledil električen ples.

Festival vina in rib // Balatonboglár (6. september 2025)

6. septembra se bo ponovno razkrilo, kdo ima v Balatonboglárju najboljšo ribjo juho. Tisti s podjetniškim duhom lahko svojo namero prijavijo do 2. septembra, nato pa lahko na dan dogodka, od 14. ure dalje, prevzamejo 5-5 kg očiščenih krapov za ekipe. Od razdelitve rib bodo potekali glasbeni programi za vse, ki bi raje uživali v pripravljenih jedeh. Po razglasitvi rezultatov se bo dogodek zaključil z ulično žogo pod vodstvom dua Creapop.

Kulthájo // Keszthely (6. september 2025)

Vsako soboto v septembru se bo ob 10. uri začel program Kulthájo, z njim pa tudi ena od nostalgičnih ladij BAHART, Helka. Med enourno križarjenjem vas bo zabavala čudovita produkcija glasbene šole Festetics György, vpogled v svet muzejev Keszthely pa boste lahko dobili tudi z vznemirljivimi nastopi.

Žetvene radosti // Gyenesdiás (6. september 2025)

Če je jesen, se začne žetev, in če je žetev, tudi žetvenih užitkov ne smete zamuditi! Žetvene radosti v Gyenesdiásu se bodo začele 6. septembra ob 14. uri, kjer se bodo zainteresirani lahko udeležili parade ob žetvi, degustacije mošta in vina ter si ogledali različne folklorne in glasbene programe.

Najprijaznejši možje na Zemlji – premiera // Csopak (6. september 2025)

V organizaciji Pont Csopak si bomo 6. septembra lahko ogledali premierno projekcijo filma Najprijaznejši možje na Zemlji, ki analizira, kakšno je lahko življenje danskih moških, ki iščejo svoje mesto v 21. stoletju na Danskem, ob boku močnih, neodvisnih žensk. Zvečer bodo izvedli tudi stand-up predstavo, po projekciji pa bo srečanje z občinstvom in pogovor z režiserjem Sebastianom Gerdessom.

Smrt v Benetkah – performans Jánosa Kulke // Balatonfüred (6. september 2025)

Kratko zgodbo Thomasa Manna Smrt v Benetkah si lahko ogledate 6. septembra v kongresnem centru Balatonfüred v izvedbi Kossutha in Jászai Mari nagrajenega madžarskega igralca Jánosa Kulke. Odrsko delo meša več slogov hkrati, performans, zvočno igro in monodramo, v kateri se neločljivo prepletajo življenje, gledališče in literatura.

30Y_25 // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (6. september 2025)

6. septembra bo turneja ob 25. obletnici 30Y prispela v Peter’s Terasz v Balatonakarattya.

Búgócsiga Retro Party // Balatonfüred (6. september 2025)

Búgócsiga Retro Party 6. septembra organizira prijetno teraso Borház és Pizzaház, kjer je vstop brezplačen. Okusna hrana in pijača, retro glasba in odlično vzdušje so zagotovljeni!

Izlet v mesečini na grad Csobánc (6. september 2025)

Nepozaben, romantičen izlet v mraku na hribu Csobánc, okronanem z gradom.

FinallyFriday! Poseben dnevni tehno + Takkra // Bánya Kert, Salföld (6. september 2025)

Zaključite poletno sezono v Bánya Kert z bendom Takkra, ki se iz dneva spremeni v noč, FinallyFriday! Posebna tehno zabava.

DJ v vinogradu // Vinarija Homola, Paloznak (6. september 2025)

Sproščeno popoldne na vrhu hriba, kjer se glasba, vino in sonce ponovno srečajo. Zvonite z vznemirljivimi jedmi, okušajte jedi, pripravljene na ognju, in se prepustite ritmom – vse do sončnega zahoda.

Zabava Necc // Veszprém (6. september 2025)

6. septembra bodo v Kulturnem parku Gyárkert predvajali znane uspešnice 90., 2000-ih in 2010-ih, večer poln zabave in plesa pa se bo začel ob 18. uri.

Gurmanska predstava Move for the tirs! // Sóly (7. september 2025)

Gurmanska predstava za potniški promet v spomin na železniško progo Hajmáskér-Lepsény, ki je bila zaprta leta 2007, z začetno-ciljno postajo v Sólyju, z razdaljami 27, 12 in 4 km.

Zvočni val // Tihany (7. september 2025)

Zvočni val je poseben program z ladjo in izlet po Blatnem jezeru s tematiko cerkvene zgodovine, ki ga 7. septembra organizira nadškofija Veszprém. Poleg edinstvenih lepot Blatnega jezera program udeležencem ponuja tudi kulturo in vero, tokrat pa je pripravljen tudi presenetljiv gost.

Vinska tura okoli hriba Tóti (7. september 2025)

Tri vinogradniške hribe – Tóti, Sabar in Örsi – lahko obiščete po skrivnih poteh, ki jih poznajo le domačini, in na vsakem hribu obiščete klet.

Zaključni koncert sezone Sickratman // Bánya Kert, Salföld (7. september 2025)

Dekadentni, apokaliptični šansoni, (samo)kritični verzi, veliko humorja in improviziranih prehodov: vsak koncert Sickratmana oziroma Miklósa Paizsa je edinstven, briljanten in neponovljiv.