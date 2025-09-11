Odpravite se v soseščino! – 3 čudovite destinacije, če obiščete območje Párkányja

Kar zadeva izlete, so meje danes postale simbolične – vendar morda le redko pomislimo na obisk najlepših krajev v sosednjih državah. Párkány je na primer le uro in pol vožnje od prestolnice in ponuja tudi odlične znamenitosti in možnosti za rekreacijo.

3. Festival vina v rečni dolini

Srce vinske regije se bo med 5. in 6. septembrom znova preselilo v Párkány – na enem mestu, v enem vikendu, lahko z enim samim kozarcem v roki obiščemo celotno regijo. To pomeni, da lahko okusimo najokusnejša in najbolj vznemirljiva vina dolin Donave, Garama in Ipolja, na brezplačnem dogodku pa bodo nastopili izvajalci vseh kalibrov. Na odru bodo nastopili Republic, Budapest Bár, Mr. Moodburn, Jóvilágvan, Budapest Ragtime Band ter Tóth Máté & Szűcs Liza. Za gramofoni Pleasure Voyage in Vinnie Lonely mešata najboljšo glasbo na parkirišču ob kavarni Komp na Donavi.

Grad in vinska klet Bélai

Nekdanja plemiška rezidenca je danes elegantno prizorišče za dogodke in hotel, a jo je vredno obiskati tudi kot turist: med ogledi gradu lahko dobimo vpogled v preteklost kraja v 18. stoletju, prijeten park in skrbno prenovljena notranjost pa ponujata posebno doživetje. Posestni vinograd in vinarija vas vabita k odkrivanju lokalne vinske kulture, kjer se lahko udeležite tudi degustacij – ne bo vam žal, saj lahko poskusite jedi mednarodne kakovosti. Grad je tako hkrati zgodovinska znamenitost, gastronomsko doživetje in kraj za izlete po “slovaški Toskani”.

Termalni kompleks Vadas

Sezona plaž se v zdraviliškem kompleksu, ki se nahaja le streljaj od Esztergoma, ne konča jeseni, kjer za brezmejno sprostitev služi skupno dvanajst pustolovskih bazenov, od katerih je sedem zunanjih, šest pa jih je mogoče obiskati vse leto. Poleg tega obiskovalce čakajo tobogani, pustolovski park, ribiško jezero, vrtiljak, več športnih igrišč, pa tudi zdravilna termalna voda in odlično wellness območje. V apartmajih Vadas se splača ostati več dni – mesto Párkány ima v tem času fantastično vzdušje: večerne pešpoti, restavracije s terasami in kavarne dopolnjujejo dan po dolgi kopeli.