9 osupljivih naravnih zakladov in fantastičnih programov v Tokaj-Hegyalji za to jesen

Tokaj-Hegyalja ponuja nepozabna doživetja v vsakem letnem času. Njegovo edinstveno vzdušje je vredno doživeti že v prvem jesenskem mesecu in se izgubiti v osupljivih znamenitostih in fantastičnih programih regije!

Učna pot Hétszőlő

Edinstveno zgodovinsko vinogradniško posestvo Tokaj-Hétszőlő, ki se razteza vzdolž južnega pobočja Kopasz-hegyja, velja za enega najlepših vinogradov na Madžarskem, ki skriva številne čudeže. Skozi vinograd potekajo tri čudovite učne poti, na vsaki postaji pa se lahko seznanimo z najpomembnejšimi sortami grozdja Tokaj in različnimi vinogradniškimi deli. Najdaljša pot vodi po rdeči poti, ki je, čeprav bolj strma kot drugi dve, vredna vsega truda, saj lahko med počitkom na vrhu vinograda uživamo v čarobni panorami. Po prehojeni poti se splača ustaviti v kleti Rákóczi in poskusiti najokusnejša vina posestva.

Fascinantni zakladi Tarcala

Tarcal je čudovito lepo naselje v regiji Tokaj-Hegyalja, ki skriva številne naravne zaklade in druge fantastične znamenitosti, zato se s prihodom jeseni splača obuti pohodniške čevlje in raziskati okolico. Po zaprtju rudnika Citrom, ki je nekoč stal na obrobju Tarcala, sta deževnica in izvirska voda, ki sta polnili rudniško dvorišče, ustvarili peneče, turkizno modro rudniško jezero, ki ponuja izjemen razgled z gorskega pobočja.

Največji granitni kip Jezusa v Evropi, kip Blagoslovljenega Kristusa, se nahaja le streljaj od rudnika. Poleg tega vam bo obisk priljubljenega romarskega kraja, kapele svete Terezije, ki se nahaja na vrhu hriba Henye, ponudil edinstveno panoramo.

Razgledna točka Disznó-kő, Mád-Mezőzombor

Razgledna točka Disznó-kő, znana tudi kot Filagoria, je čudovita panoramska, a skromne velikosti razgledna točka vinorodne regije Tokaj na območju Mád–Mezőzombor. Stavba s klasicističnimi slogovnimi značilnostmi stoji na vinogradu Disznó-kő, poleg ogromnega vinograda Disznó-kő, ki ga je v 18. stoletju zgradila družina Lónyay, ki je bila nekoč lastnik območja. Do snežno bele panoramske točke je najlažje priti iz stavbe vinograda in vinarstva Tokaj Disznókő Zrt. v Mezőzomborju ali s parkirišča Sárga Borház. Z razgledne točke lahko občudujemo neskončne vinograde, med potepanjem po okolici pa lahko odkrijemo slikovito pokrajino Tokaj-Hegyalja.

Jezero Megyer-hegyi, Sárospatak

Jezero, ki se nahaja na Megyer-hegyju blizu Sárospataka, je uradno najlepši naravni čudež naše države. Jezero, ki so ga oblikovale človeške roke in moč narave, obdajajo ogromne skalne stene, ki so bile nekoč del kamnoloma mlinskega kamna. Do osupljivo lepega jezera se lahko pride iz smeri novega rekreacijskega parka Ciróka po učni poti Malomkő, kjer različne postaje predstavijo nastanek jezera, zgodovino kamnoloma mlinskega kamna ter rastlinstvo in živalstvo območja. Tisti pustolovski se lahko celo povzpnejo na skalne stene in občudujejo naravni spektakel.

Izleti s kanuji v Bodrogzugu

Vodni poti Bodrog in Bodrogzug sta najvarnejši teren na Madžarskem za tiste, ki želijo občudovati zaklade Tokaj-Hegyalje, medtem ko se jeseni zibljejo na vodi. Bodrogzug ima skupno približno 60 kilometrov veslaških poti, zato je ta del reke primeren za večdnevne pustolovščine. Tukaj najdete učno pot Bodrogzug Water Tour, po kateri lahko občudujete naravne vrednote območja in spoznate njegovo vznemirljivo in raznoliko divjino. Na voljo so tudi usposobljeni turistični vodniki za vodne ture, ki bodo z udeleženci ture delili dodatne zanimive informacije.

4 nepogrešljivi programi v Tokaj-Hegyalji jeseni

Vinarna Holdvölgy, Mád

Edinstvena zgodovina vinarne Holdvölgy se je začela v Mádu, v osrčju vinorodne regije Tokaj. Tukaj se pred obiskovalci prepletata starodavna preteklost in sedanjost, ki lahko hkrati doživijo očarljivo vzdušje zgodovinskega najdišča in opojno mešanico okusnih vin, pridelanih z najnaprednejšimi tehnologijami. V vinarni vas čaka prava gastronomska pustolovščina: navdušenje nad degustacijo vin v kombinaciji z iskanjem zaklada z zemljevidom bo popestrilo čas, preživet tukaj. Z vstopom v skoraj 2 kilometra dolg kletni labirint se udeležencem pustolovščine razkrije zgodovina 500 let stare zgodovinske kleti, katere najstarejši deli so bili zgrajeni v poznem srednjem veku. Med degustacijami vin se lahko seznanite s postopkom pridelave vina, predelovalnimi obrati vinarne in bogato preteklostjo kleti, hkrati pa lahko v vsakem požirku vina doživite strokovnost in skrb. V program so dobrodošli tudi najmlajši, ki jih bodo na vsaki postaji pogostili s čokolado in sirupom.

Festival Kerekdomb, Tállya (19.–21. september 2025)

Med 19. in 21. septembrom bodo jesenske barve v kombinaciji z živahnostjo poletja v Tállyi ustvarile festivalsko vzdušje. Festival Kerekdomb ponuja vse, kar potrebujete za sprostitev: koncerti lahke glasbe, literarni dogodki in predstave bodo poskrbeli za mentalno stimulacijo. Nastopili bodo Bori Péterfy & Love Band, 30Y, Sisi, Miklós H. Vecsei in celo partnerka Anite Ábel in Simona Szabója! V območju Tállye se lahko prepustite tudi aktivni sprostitvi s sprehodi in veslanjem. Obiščite čudovit grad Mailloth, evangeličansko cerkev, Hišo stvarjenja in ne zamudite niti gastronomskih doživetij!

Tržnica Tokaj-Hegyalja (druga nedelja v mesecu)

Če načrtujete izlet v čudovito gorovje Zemplén in ne želite zapustiti Tokaja-Hegyalje neodkrito, je dobro vedeti, da tržnica Tokaj-Hegyalja vsako drugo nedeljo v mesecu na široko odpre svoja vrata z dobrotami in čudovitimi ročnimi izdelki. Tržnica, ki deluje že 13 let, je odprta med 10. in 16. uro in se nahaja v vinogradu Disznókő, kjer se vonj po visokokakovostni, sveži hrani iz regije širi že od daleč. Če iščete pristno tržno izkušnjo, začinjeno z nasmehi in prijaznostjo, ne zamudite priložnosti, da se osebno srečate z lokalnimi pridelovalci.

VIII. Festival ulične glasbe Tokaj (12.–14. september 2025)

Če je september, se odpravite na Festival ulične glasbe Tokaj, ki tokrat ostaja zvest motu »Glasba je obvezna!«! Med 12. in 14. septembrom bodo ulice mesta zakladov že osmič napolnili odlični glasbeniki in po njihovi zaslugi bo ta septembrski vikend glasen od privlačnih melodij. Ne pretiravamo, ko rečemo, da bo mesto v teh treh dneh resnično zaživelo, saj bo za neprimerljivo vzdušje poskrbelo 16 prizorišč, 96 formacij in skoraj 400 glasbenikov. Seveda festival ne bi bil popoln brez gastronomskih doživetij, za katere bodo poskrbele odlične gostinske enote.