5 stvari, ki jih lahko počnete v septembru, da bo jesen nepozabna

Narava ponuja fascinantne prizore in vznemirljive pojave v vsakem letnem času. Tudi septembrske stvari, ki jih lahko počnete, ponujajo nepozabna doživetja, saj je to čas jelenjega rjovenja, cvetenja jesenskih trobentic in parjenja netopirjev.

Ogledi jelenjega rjovenja z gozdnim parkom Pilis

Sezona parjenja jelenov se začne septembra, spremlja pa jo edinstveno doživetje jelenjega rjovenja, ki napolni gozdove. Temu izjemnemu dogodku lahko priča z ogledi gozdnega parka Pilis. Vodeni ogledi se odvijajo v več delih države, vključno z budimpeštanskim Vadaskertom, Gödöllőom, Višegradom, Valkójem in Szentendrejem, tako da lahko od blizu opazujemo paritveni ritual ponosnih jelenov in doživimo poročno pesem rjovečih bikov, ki bo zagotovo ostala v trajnem spominu!

Festival buč v Őrségu

Őrség vas pričakuje z neverjetno jesensko sprostitvijo med 20. in 21. septembrom! Dvodnevni programi festivala buč bodo potekali na več lokacijah, tako bodo Szalafő, Pityerszer in Őriszentpéter prav tako pripravili barvita doživetja, v središču katerih bodo buče. Na Obrtniškem dvorišču bomo lahko izrezljali svoje unikatne buče ali izdelali različne okraske iz buč, na Gastro dvorišču pa bomo lahko poskusili božanske bučne in regionalne jedi ali si ogledali, kako poteka tradicionalno stiskanje bučnega olja, ki ga bomo tudi poskusili. Festival buč v Őrségu bodo dodatno obogatili različni koncerti, glasbeni nastopi, poleg tega pa bomo lahko izbirali tudi med odličnimi izdelki obrtnega sejma.

Netopirjeva poroka v Bükku

Narodni park Bükk vas vabi na vznemirljiv večerni program, v katerem se bomo 13. septembra v jami blizu Miskolca seznanili z zanimivimi, a manj znanimi sezonskimi aktivnostmi madžarskih vrst netopirjev. Med sezono netopirjevih svatb je za več vrst značilno, da samci čakajo na samice pri vhodu v jame, v nekaterih primerih pa se ponoči lahko pojavijo množice netopirjev, ki izvajajo svoje svatbene aktivnosti. Ta pojav lahko opazujemo od blizu med vodenim ogledom in izvemo veliko zanimivih informacij o teh mističnih malih bitjih.

24 ur v Börzsönyju z varuhi narave

Čudovite pokrajine Börzsönyja so čudovite tudi podnevi, ponoči pa nam podeželje pokaže nov obraz. 13. septembra bomo imeli priložnost sprehoditi se po skritih poteh Börzsönyja, ki jih poznajo le prebivalci Börzsönyja, spoznati zgodnjo jesen, favno in floro gozda ter nato prenočiti pod zvezdnatim nebom. Med ogledom nas bodo po gorskih poteh v sončni svetlobi in svetlobi svetilk vodili naravovarstveniki, ki bodo s svojim strokovnim znanjem zagotovili varne razmere in nas zabavali s številnimi zanimivimi informacijami o tej neverjetni pustolovščini.

Jesenski izlet odkrivanja trobentic, Ócsa

Obisk območja Ócsa v septembru je nepogrešljiv program, kjer lahko odkrijemo obraz regije Turján, ki se spušča v jesen, in smo priča cvetenju številnih čarobnih jesenskih trobentic. Majhne rastline bogatijo bujne, zelene travnate odeje in ponosno dvigajoče se okrasne okraske polj in jas, ki jih obrobljajo drevesa z vijoličnimi pikami. Poleg občudovanja čudovitih cvetov se lahko med ogledom seznanimo tudi z drugimi vrednotami zaščitenega območja krajine ter opazujemo značilno favno in floro narodnega parka Duna-Ipoly.